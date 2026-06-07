KLM-vlucht keert terug naar Schiphol na waarschuwing in cockpit

Een vlucht van KLM Cityhopper is donderdag kort na vertrek vanaf Schiphol teruggekeerd na een technische waarschuwing in de cockpit. Het systeem meldde een mogelijk ontgrendelde achterdeur in combinatie met cabinedrukproblemen. De piloten onderbraken daarop de klim en zetten uit voorzorg koers terug naar Schiphol.

Waarschuwing in de cockpit

Een Embraer E190, registratie PH-EZG, was onderweg van Amsterdam naar Hannover toen het toestel tijdens de initiële klim plotseling stopte op een hoogte van ongeveer 17.500 voet. Volgens The Aviation Herald rapporteerde de bemanning een waarschuwing die wees op een aft door unlocked-melding. Dat is een indicatie dat een achterdeur mogelijk niet correct vergrendeld is. In combinatie daarmee meldden de piloten ook een probleem met de cabinedruk, waarna werd besloten de klim te onderbreken en uit voorzorg te dalen naar 10.000 voet. Hoewel de bemanning later aangaf dat het mogelijk slechts om een indicatieprobleem ging, schrijven de procedures in dit soort gevallen voor om uit te wijken naar een luchthaven in de buurt.

Terugkeer naar Schiphol

Volgens vluchtdata van Flightradar24 maakte het KLM-toestel boven Apeldoorn een bocht terug naar Schiphol. Ongeveer een half uur na vertrek landde de Embraer op runway 22. Er werden geen verdere meldingen gedaan van technische complicaties tijdens de landing en ook geen aanwijzingen dat de veiligheid van passagiers of bemanning daadwerkelijk in gevaar is geweest. Het toestel werd na de landing door technische teams onderzocht om de oorzaak van de waarschuwing en de mogelijke drukgerelateerde melding vast te stellen.

©Flightradar24

Eerder incident met dit toestel

Dergelijke voorzorgslandingen komen vaker voor en maken deel uit van het strikte veiligheidsbeleid. PH-EZG raakte eerder ook betrokken bij een gebeurtenis op 17 mei 2013. Tijdens vlucht KL-1445 van Amsterdam naar Aberdeen werd een brandlucht gemeld aan boord. De bemanning verklaarde destijds een noodsituatie (Mayday). Het vliegtuig landde veilig kort na vertrek, waarna passagiers normaal konden uitstappen en het toestel door hulpdiensten werd gecontroleerd zonder dat er sporen van brand of rook werden aangetroffen. Volgens berichtgeving van onder meer Aero Inside werd het incident uiteindelijk toegeschreven aan een technisch mankement van beperkte ernst, maar wel ernstig genoeg om een directe terugkeer te rechtvaardigen.