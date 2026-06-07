SLM in gesprek met vliegtuigbouwer Embraer: president op bezoek

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) onderzoekt de mogelijkheden om haar samenwerking met de Braziliaanse vliegtuigfabrikant Embraer verder uit te breiden. Tijdens het recente staatsbezoek van president Jennifer Simons aan Brazilië zijn hierover gesprekken gevoerd tussen beide partijen.

Embraers voor SLM?

Volgens de president krijgt SLM al enige ondersteuning van Embraer, onder meer in de vorm van technische advisering rond routeoptimalisatie en operationele efficiëntie. Deze samenwerking wordt nu verder verdiept, met een bredere focus op de toekomstige vlootstrategie van de nationale luchtvaartmaatschappij. Een belangrijk aandachtspunt in de gesprekken is de mogelijke inzet van zuinigere toestellen die beter passen bij regionale verbindingen binnen het Caraïbisch gebied en omliggende markten. Daarbij wordt ook gekeken naar leaseconstructies om de flexibiliteit van de vloot te vergroten zonder direct grote investeringen te doen.

Regionale routes

De regionale routeportfolio van de SLM is vooral opgebouwd rond verbindingen binnen het Caribisch gebied. Vanuit Paramaribo worden bestemmingen als Georgetown, Willemstad, Oranjestad en Bridgetown bediend, naast langere regionale vluchten richting onder meer Belém. Het netwerk wordt gekenmerkt door sterk wisselende passagiersstromen, seizoensgebonden vraag en relatief korte tot middellange afstanden, waardoor de operationele druk op kosten, bezettingsgraad en planning hoog is.

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Binnen die context groeit de aandacht voor de inzet van regionale jets van Embraer. Deze toestellen zijn ontworpen voor precies dit type markt. Dankzij het lagere brandstofverbruik en de mogelijkheid om met lagere stoelcapaciteit te vliegen, kunnen verbindingen flexibeler worden ingevuld zonder dat de kosten per vlucht uit de pas lopen. Voor SLM zou zo’n vlootkeuze betekenen dat frequenties beter kunnen worden afgestemd op de daadwerkelijke vraag per route. Dat maakt het mogelijk om dun bezette routes economisch overeind te houden en tegelijkertijd op drukkere dagen extra capaciteit in te zetten.

Reorganisatie

SLM bevindt zich momenteel in een bredere reorganisatie, waarbij de routeplanning en commerciële prestaties van het netwerk opnieuw tegen het licht worden gehouden. Verlieslatende routes worden herzien en bestaande contracten geëvalueerd. Het uiteindelijke doel is om de luchtvaartmaatschappij op termijn financieel gezond te maken. President Simons benadrukte daarbij dat winstgevendheid niet op korte termijn wordt verwacht, maar dat stapsgewijs wordt gewerkt aan een efficiënter en duurzamer bedrijfsmodel voor de nationale carrier.

Discussie over personeelsbestand

Eerdere discussies over de toekomst van SLM blijven terugkeren in het publieke debat, waarbij vooral de interne organisatie en kostenstructuur onder een vergrootglas liggen. Enkele weken geleden werd opnieuw gewezen op de scheve verhouding tussen het relatief beperkte aantal operationele toestellen en het personeelsbestand, dat uit honderden medewerkers bestaat. Daarmee komt telkens dezelfde onderliggende vraag terug: in hoeverre het huidige bedrijfsmodel van SLM op de lange termijn houdbaar is.