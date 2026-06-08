Air France-KLM staat open voor overname easyJet: ‘Absoluut’

Air France-KLM heeft voor het eerst publiekelijk aangegeven dat het openstaat voor gesprekken over een eventuele betrokkenheid bij een overname van easyJet. Op de vraag of Benjamin Smith de telefoon zou opnemen om over een voorstel voor easyJet te praten, zei hij: ‘Absoluut, en ik verwacht dat al onze concurrenten hetzelfde zouden doen.’

Interesse in easyJet

De aandacht voor easyJet nam onlangs toe nadat bekend werd dat de maatschappij mogelijk een nieuwe eigenaar krijgt. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Castlelake onderzoekt de mogelijkheden voor een overnamebod op de Britse prijsvechter. Castlelake heeft nog tot het einde van deze maand om formeel duidelijk te maken of het daadwerkelijk een bod wil uitbrengen. In een gesprek met persbureau Bloomberg reageerde Smith op de ontwikkelingen. Hij gaf aan bereid te zijn een voorstel aan te horen als Castlelake contact zoekt. Volgens Smith zou vrijwel iedere grote luchtvaartmaatschappij geïnteresseerd zijn in een gesprek over easyJet, gezien de strategische waarde van de onderneming binnen de Europese markt. Dat is volgens hem dan ook geen verrassing.

Waardevolle slots op Europese luchthavens

Een belangrijke reden voor de belangstelling ligt volgens Smith in de sterke marktpositie die easyJet de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Daarbij verwees hij specifiek naar de omvangrijke portefeuille van start- en landingsrechten die de maatschappij bezit op verschillende grote Europese luchthavens. Deze zogenaamde slots zijn schaars en vormen voor luchtvaartmaatschappijen een cruciaal concurrentievoordeel. Smith omschreef deze positie als ‘zeer indrukwekkend’ en stelde dat het daarom geen verrassing is dat meerdere partijen belangstelling tonen voor easyJet. De luchtvaartgroep beschikt over sterke posities op onder meer London Gatwick, Milan Malpensa, Genève en diverse andere strategische luchthavens in Europa, wat de maatschappij bijzonder aantrekkelijk maakt voor zowel investeerders als concurrenten.

Castlelake en Air France-KLM

Voor Air France-KLM is Castlelake bovendien geen onbekende naam. Beide partijen werkten de afgelopen jaren al samen bij de redding en herstructurering van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS. Die gezamenlijke investering leidde tot een strategische samenwerking waarbij Air France-KLM uiteindelijk ook een belang in SAS verwierf. De bestaande relatie tussen Castlelake en Air France-KLM maakt een eventuele samenwerking rond easyJet daarom minder voor de hand liggend dan het op het eerste gezicht lijkt. Toch benadrukt Air France-KLM dat er op dit moment nog geen gesprekken of afspraken zijn over een gezamenlijk bod op de Britse maatschappij.

Europese partner noodzakelijk

Een eventuele overname van easyJet door Castlelake stuit bovendien op belangrijke Europese eigendomsregels. Europese luchtvaartmaatschappijen moeten voor een meerderheid in handen blijven van Europese aandeelhouders om hun verkeersrechten binnen de Europese Unie te behouden. Daardoor kan een Amerikaanse investeringsmaatschappij niet zelfstandig een meerderheidsbelang verwerven in easyJet. Om die reden zal Castlelake een Europese partner nodig hebben als het daadwerkelijk een overnamebod uitbrengt. Volgens diverse media wordt daarbij onder meer gekeken naar een mogelijke samenwerking met de internationale scheepvaartgigant MSC. De uitspraken van Benjamin Smith maken echter duidelijk dat ook Air France-KLM theoretisch bereid is om naar dergelijke mogelijkheden te luisteren, mocht Castlelake besluiten de volgende stap te zetten.