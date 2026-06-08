Corendon Boeing 737 vliegt van Schiphol naar Curaçao en Amerika

Corendon Dutch Airlines heeft met haar Boeing 737 MAX 9 een opvallende intercontinentale ferryvlucht uitgevoerd. Het toestel vloog van Schiphol naar Curaçao, met een tussenstop op de Azoren voor een noodzakelijke brandstofstop. Het gaat om een zeldzame operatie voor dit type vliegtuig op een route van deze lengte over de Atlantische Oceaan. Het vliegtuig wordt de komende weken ingezet in de WK-operatie van Corendon om spelers, staf en supporters van het Curaçaose voetbalteam te vervoeren naar verschillende speelsteden in de Verenigde Staten.

Van Schiphol naar Curaçao met 737 MAX 9

Het toestel, registratie PH-CDQ, vertrok op 7 juni rond 09.00 uur in de ochtend vanaf de Kaagbaan 24 op Schiphol. Na ruim vier uur vliegen landde de MAX op Terceira, een eiland op de Azoren. Na een noodzakelijke brandstofstop volgde een tweede etappe van ongeveer zeven uur richting Curaçao. De inzet van een Boeing 737 MAX 9 op zo’n lange oceaanroute is relatief uitzonderlijk en maakt gebruik van de uiterste grenzen van ETOPS-capaciteiten. ETOPS staat voor Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards. Dat bepaalt hoe ver een tweemotorig toestel van een geschikt uitwijkvliegveld mag vliegen.

©Flightradar24

In de praktijk betekent dit dat er tijdens de vlucht altijd wordt gepland binnen een maximale afstand van een alternatieve luchthaven, zodat er bij een motorstoring of technisch probleem altijd een veilige uitwijkmogelijkheid beschikbaar is binnen de toegestane tijdslimiet. Hierdoor kunnen routes over de Noord-Atlantische Oceaan worden gevlogen, maar alleen onder strikte voorwaarden, met nauwkeurige routeplanning, weersmonitoring en brandstofberekeningen.

©Flightradar24

WK-operatie naar Amerikaanse speelsteden

Het toestel vormt de komende weken een belangrijk onderdeel van de luchtbrug tussen Curaçao en de Verenigde Staten, waar het nationale elftal van Curaçao zijn historische WK-deelname speelt. Corendon zet het vliegtuig in voor het vervoer van spelers, staf en supporters naar verschillende speelsteden, met als eerste bestemming Fort Lauderdale in Florida. Daarna volgen onder meer Houston, Kansas City en Philadelphia als operationele bestemmingen binnen het charterprogramma. Het vliegtuig wordt daarbij flexibel ingezet afhankelijk van het speelschema van Curaçao, waarbij ook extra rotaties mogelijk zijn als het team de groepsfase weet te overleven en doorgaat in het toernooi.

Boeing 737 MAX en Airbus A350

De Boeing 737 MAX 9 van Corendon biedt plaats aan 213 passagiers en speelt daarmee een centrale rol in de georganiseerde reisstromen richting het WK. Volgens Curaçao.nu worden in totaal ruim 2.300 supporters via deze speciale operatie vervoerd. Om de verwachte piekbelasting op te vangen wordt naast de Boeing 737 MAX 9 ook een Airbus A350 ingezet op de drukste routes, met name tussen Curaçao en Houston. Deze combinatie van narrow-body en widebody maakt het mogelijk om flexibel te schakelen. De 737 wordt vooral ingezet voor kortere inter-Amerikaanse verbindingen en de A350 voor grotere groepsverplaatsingen.

‘One Island, One Dream’

Naast de operationele functie heeft het toestel ook een symbolische waarde. Hoewel het vliegtuig geen speciale livery heeft, zoals sommige fans hadden verwacht, draagt het wel de boodschap ‘One Island, One Dream’ als verwijzing naar het nationale elftal dat bekendstaat als de Blue Wave. Bij de ingang van het toestel is een afbeelding aangebracht en is de slogan zichtbaar op de romp van het vliegtuig.