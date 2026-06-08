KLM Cityhopper wijzigt beleid voor zwangere cabinepersoneel

KLM Cityhopper past de sollicitatieprocedure voor Cabin Supervisor aan. Dat gebeurt naar aanleiding van signalen dat zwangere cabinecollega’s niet gelijk werden behandeld in het promotietraject. ‘Het is wel opvallend dat zwangere collega’s niet werden uitgenodigd’, zegt Chris van Elswijk tegen Up in the Sky. ‘Dat mag gewoon niet. Zwangerschap mag nooit een reden zijn om minder kansen te krijgen op promotie’, voegt de voorzitter van Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) eraan toe.

Aanpassing van beleid

Binnen KLM Cityhopper kwamen de afgelopen periode meldingen naar voren dat zwangere cabinecollega’s niet actief werden uitgenodigd voor sollicitaties naar de functie Cabin Supervisor. ‘Normaal gesproken benadert KLC hun cabineleden zodra er vacatures beschikbaar zijn voor het promotietraject’, zegt Van Elswijk. Waar andere kandidaten automatisch in beeld kwamen voor een gesprek of selectie, bleven zwangere medewerkers in sommige gevallen buiten de procedure. Volgens de vakbond leidde dat tot een ongelijk speelveld in een cruciale fase van hun loopbaanontwikkeling. De luchtvaartmaatschappij erkent volgens VNC dat de werkwijze niet consistent genoeg was en heeft besloten deze structureel aan te passen, zodat zwangerschap geen indirecte drempel meer vormt voor doorgroei binnen de cabine.

Gesprek met KLM Cityhopper

De aanpassing volgt op signalen die door cabinepersoneel werden gedeeld met VNC, waarin werd beschreven dat zwangere collega’s niet werden meegenomen in de gebruikelijke sollicitatierondes voor Cabin Supervisor. Volgens de vakbond ontstond hierdoor een situatie waarin de toegang tot promotiekansen niet alleen werd bepaald door prestaties en geschiktheid, maar ook door tijdelijke afwezigheid door zwangerschap. Na het verzamelen van deze signalen ging VNC in gesprek met KLM Cityhopper om de procedure te laten toetsen aan principes van gelijke behandeling. Dat overleg leidde uiteindelijk tot een directe herziening van de werkwijze.

Gelijke kansen als uitgangspunt

KLM Cityhopper heeft tegenover VNC bevestigd dat zwangere collega’s voortaan actief worden benaderd om te solliciteren naar de functie Cabin Supervisor, net als andere potentiële kandidaten. Daarmee verdwijnt de eerdere praktijk waarin deelname aan de procedure afhankelijk kon zijn van beschikbaarheid op dat moment. Daarnaast is afgesproken dat wie door zwangerschap niet kan deelnemen aan een cursus, wordt gekoppeld aan de eerstvolgende opleidingsronde waarvoor diegene anders geselecteerd zou zijn geweest. Na terugkeer en succesvolle afronding van de training wordt de promotiedatum afgestemd op die oorspronkelijke selectie, zodat de carrièrelijn niet wordt onderbroken door zwangerschapsverlof.