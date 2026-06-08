Na ‘grounding’ van Dakota’s verdwijnt de simulator uit Nederland

Nederland verliest een uniek stuk luchtvaarttechniek nu de enige gecertificeerde DC-3 vluchtsimulator ter wereld is verkocht aan de Verenigde Staten. De simulator, die jarenlang is gebruikt door EPST in Nieuwegein, verhuist naar een Amerikaanse Dakota-operator. De verkoop markeert niet alleen het einde van een Nederlands hoofdstuk in DC-3 training, maar ook een bredere verschuiving waarin historisch luchtvaartmaterieel steeds vaker buiten Europa een vervolg krijgt.

Unieke simulator verlaat Nederland

De enige gecertificeerde DC-3 vluchtsimulator ter wereld verdwijnt uit Nederland na de verkoop. De simulator werd ontwikkeld door Multi Pilot Simulations en gold als een technisch en historisch hoogstandje binnen de heritage aviation-wereld, omdat het piloten in staat stelde om realistische DC-3 procedures te trainen zonder gebruik te maken van een operationeel toestel.

In de praktijk werd de simulator ingezet voor de training van crews van onder meer de Dutch Dakota Association en andere internationale operators, waarmee Nederland een centrale rol speelde in het behoud van kennis rond het iconische toestel. Met het vertrek verdwijnt niet alleen een trainingsmiddel, maar ook een zeldzaam stukje luchtvaartinfrastructuur dat specifiek gericht was op een vliegtuigtype dat wereldwijd nog maar beperkt operationeel is.

Naar Amerikaanse Dakota-operatie

De nieuwe eigenaar van de simulator is Flabob Aviation Associates, een Amerikaanse organisatie die opereert vanaf het historische Flabob Airport en daar al jaren DC-3 en C-47 operaties uitvoert, zowel voor trainingsdoeleinden als nostalgische passagiersvluchten. Vanuit Nederland verhuist de simulator naar een omgeving waar het type nog actief wordt gevlogen, waardoor de technologie direct wordt geïntegreerd in bestaande type rating-programma’s voor DC-3 bemanningen.

EPST, dat sinds 1997 actief is als door EASA erkende Approved Training Organisation en in Utrecht onder meer Boeing 737- en Airbus A320-simulatoren exploiteert, ziet met deze verkoop een gespecialiseerd onderdeel van zijn portfolio verdwijnen, terwijl de organisatie zich verder blijft richten op moderne airline training. Voor Flabob betekent de overname juist een versterking van de opleidingscapaciteit, waarbij de simulator moet bijdragen aan het efficiënter en goedkoper opleiden van piloten die werken met de Douglas DC-3 en C-47 vloot.

Opleidingsmissie achter de DC-3

De komst van de DC-3 simulator past binnen de bredere missie van Flabob Aviation Associates en het achterliggende Tom Wathen Center, waar luchtvaarteducatie en jeugdontwikkeling centraal staan. Op Flabob Airport worden niet alleen type ratings verzorgd voor ervaren piloten, maar wordt ook actief gewerkt aan programma’s die jongeren in contact brengen met de luchtvaartsector, variërend van technische opleidingen tot kennismaking met historische vliegtuigen zoals de DC-3A “Flabob Express”.

De toevoeging van een geavanceerde simulator maakt het mogelijk om trainingsscenario’s realistischer en veiliger uit te voeren, zonder afhankelijk te zijn van vliegtijd op het toestel zelf, wat in de praktijk vaak duur en beperkt beschikbaar is. Daardoor ontstaat een hybride leeromgeving waarin nostalgische luchtvaart en moderne trainingsmethodes samenkomen, met als doel zowel de operationele kennis van piloten te verhogen als de instapdrempel voor nieuwe generaties te verlagen.

Nederlandse Dakota’s naar het museum

De verkoop van de simulator staat niet op zichzelf, maar past in een bredere ontwikkeling waarin de Douglas DC-3 in Nederland enkel een museale rol krijgt. Zo ondergaat de voormalige DDA Classic Airlines Dakota PH-PBA bij Luchtvaartmuseum Aviodrome een ingrijpende transformatie. Waar eerder nog werd gediscussieerd over mogelijke operationele vluchten, is inmiddels gekozen voor behoud binnen een museale context, mede vanwege kosten, regelgeving en beperkte inzetbaarheid. Daarmee verdwijnt de eerder geopperde ambitie om het toestel incidenteel te laten vliegen, tot teleurstelling van liefhebbers, en verschuift de focus volledig naar een vaste presentatie in het museum.

Volgens Roy Ymker, general manager van het museum, is de terugkeer van de DC-3 een bijzondere aanwinst. ‘De DC-3 is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis, dus we zijn blij dat we dit verhaal kunnen blijven vertellen in Aviodrome én ervoor kunnen zorgen dat het vliegtuig voor Nederland behouden blijft’, aldus Ymker in een eerder interview.