Video: Surinam Airways A340 maakt go-around

Een Airbus A340-600, ingehuurd door Surinam Airways, heeft tijdens de landing op Johan Adolf Pengel International Airport in Paramaribo een go-around moeten uitvoeren vanwege natte baancondities. Het toestel, afkomstig van Schiphol, brak de eerste landingspoging af, waarna een doorstart volgde die opvallende beelden opleverde.

PY993 met A340-600

De betrokken Airbus A340-600, registratie D-AUSZ, is een voormalig Lufthansa toestel dat momenteel in charterdienst wordt ingezet. Surinam Airways huurt het toestel in voor de intercontinentale route tussen Amsterdam Schiphol en Paramaribo, aangeduid als vlucht PY993, waarmee capaciteit wordt ingevuld op een van de belangrijkste langeafstandsroutes tussen Nederland en Suriname.

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Route met veel vertraging

De route tussen Schiphol en Paramaribo met de Airbus A340-600 staat de laatste tijd vaker in de schijnwerpers door operationele verstoringen en onregelmatigheden. Hoewel het gaat om een cruciale intercontinentale verbinding, laat de praktijk zien dat de operatie niet altijd vlekkeloos verloopt. Uit data van Flightradar24 blijkt dat deze route regelmatig te maken heeft met vertragingen, terwijl recente gebeurtenissen ook aantonen dat technische en operationele issues geen uitzondering zijn. Zo moest hetzelfde toestel eerder al kort na vertrek vanaf Schiphol terugkeren naar de luchthaven nadat piloten technische problemen meldden. Passagiers moesten daarom worden overgeboekt en de operatie werd tijdelijk stilgelegd vanwege de beperkte beschikbaarheid van vervangend materieel. Omdat Surinam Airways op deze route slechts over één long-haul toestel beschikt, heeft iedere verstoring direct grote gevolgen voor de planning en betrouwbaarheid van de dienstregeling, wat zich vertaalt in wachttijden van meerdere dagen voor passagiers.