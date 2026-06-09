KLM verhuist volledige operatie op Duitse luchthaven

Frankfurt Airport heeft de verhuizing naar Terminal 3 afgerond. KLM en Air France zijn daarmee de laatste luchtvaartmaatschappijen die hun volledige operatie naar de nieuwe terminal verplaatsen. Alle vluchten verlopen voortaan via de gloednieuwe vertrekhal op de Duitse luchthaven.

KLM verhuist naar Terminal 3

De nieuwe Terminal 3 werd op 23 april officieel geopend en bestaat uit een hoofdgebouw en twee pieren, H en J. Het is ontworpen om uiteindelijk tot 19 miljoen passagiers per jaar te verwerken. In een latere uitbreidingsfase kan de capaciteit zelfs worden verhoogd tot 25 miljoen passagiers per jaar. De terminal is via de Sky Line people mover verbonden met de andere terminals en kan in ongeveer acht minuten worden bereikt, wat de onderlinge bereikbaarheid binnen de luchthaven aanzienlijk moet verbeteren. De verhuizing van KLM en Air France markeert de afronding van de vierde en laatste fase van de overgang naar Terminal 3, waarbij circa 57 airlines hun operatie verplaatsen van de oude naar de nieuwe vertrekhal. Volgens Aero Telegraph sluit de oude vertrekhal op 9 juni.

Verbeterde reiservaring

Het ontwerp van Terminal 3 is ontwikkeld door architect Christoph Mäckler, die het concept omschrijft als een ‘stad in een luchthaven’, waarbij piers, gates en lounges functioneren als straten en pleinen. De zeven verdiepingen tellende terminal heeft een opvallende architectuur met een licht bollende gevel en een centrale marktplaats na security met een golvend, reflecterend stalen plafond. Daarnaast speelt kunst een prominente rol in het gebouw, met Frankfurtse kunstenaar Tobias Rehberger als ‘Artist in Residence’. Ook op het gebied van passagiersbeleving is Terminal 3 uitgebreid ingericht met nieuwe horeca en retail. In de terminal zijn twee foodcourts, een bar en een breed scala aan eetgelegenheden te vinden. De terminal telt daarnaast een uitgebreid winkelaanbod en voorzieningen zoals napcabs voor passagiers die willen rusten tijdens hun reis.

Renovatie noodzakelijk

Terminal 2 op Frankfurt Airport stamt uit de jaren 90 en voldoet volgens Duitse media niet langer aan de eisen van een moderne luchthavenoperatie. Met de gefaseerde verhuizing van circa 57 luchtvaartmaatschappijen naar Terminal 3 verliest het gebouw zijn kernfunctie in de passagiers- en bagageafhandeling en wordt Terminal 2 na afronding van de operatie volledig uit gebruik genomen. De vertrekhal blijft vervolgens jarenlang buiten bedrijf, omdat een renovatie te complex en kostbaar wordt geacht. Pas later, met een geplande herontwikkeling ter waarde van circa 1,5 miljard euro, kan het gebouw opnieuw worden opgepakt, waarmee Terminal 2 in de tussentijd vooral ruimte vrijmaakt voor de herverdeling en verdere groei van de capaciteit op de luchthaven.