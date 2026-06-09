KLM-vliegtuig defect op Curaçao: passagiers gestrand

Een Boeing 787, PH-BKH, van KLM van Curaçao naar Amsterdam kreeg tijdens het taxiën te maken met een technisch probleem. De cockpitbemanning besloot daarop uit veiligheid terug te keren naar de gate. Na deze terugkeer kon het vliegtuig niet meer vertrekken en werd het volledig aan de grond gehouden voor nader onderzoek. Daardoor kwamen ongeveer 285 passagiers vast te zitten op het eiland en werden zij ondergebracht in hotels. Inmiddels stuurt KLM een leeg vliegtuig om de gestrande reizigers op te halen en om vervangende onderdelen mee te nemen.

Vlucht geannuleerd

Door een storing van vlucht KL736 werd het vertrek vanaf luchthaven Hato geannuleerd. De reizigers werden vervolgens ondergebracht in accommodaties op het eiland, meldt Curaçao.nu. KLM heeft inmiddels een vervangend toestel geregeld. Het gaat om een Boeing 777 die speciaal leeg naar het eiland is gestuurd om de gestrande passagiers op te halen. Tegelijkertijd worden ook noodzakelijke technische onderdelen vanuit Nederland naar Curaçao gevlogen, die vanavond op het eiland aankomen en bedoeld zijn om het defecte toestel weer operationeel te krijgen.

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KLM zet op de route naar Curaçao normaal gesproken zowel Boeing 787 Dreamliners als Boeing 777-300ER’s in, waardoor er flexibiliteit is om bij verstoringen in te grijpen met een ander toesteltype. Ondanks deze inzet blijft het nog onzeker wanneer de oorspronkelijke Boeing 787-10 weer kan worden vrijgegeven voor commerciële vluchten.

Ook TUI ondervindt technische problemen

Naast de problemen bij KLM had ook TUI op dezelfde dag te maken met een technisch incident op een vlucht. Na een melding van een storing werd daar een extra technische inspectie uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen. Na deze controle kon het toestel uiteindelijk alsnog vertrekken, maar wel met vertraging.