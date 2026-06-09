Turkish Airlines kiest ook voor speciale Airbus A350: ‘Non-stop’

Turkish Airlines kiest net als Qantas voor de Airbus A350-1000ULR. Dat is een aangepaste versie van de A350, speciaal ontworpen voor ultralangeafstanden. Vanaf 2027 hoopt de Turkse luchtvaartmaatschappij rechtstreekse vluchten tussen Istanbul en Sydney uit te voeren. Voor deze verbinding zijn speciaal aangepaste toestellen nodig, die momenteel nog in ontwikkeling zijn.

Bijna 15.000 kilometer

De geplande route tussen Istanbul en Sydney beslaat bijna 15.000 kilometer en zou tot negentien uur duren. Turkish Airlines heeft al Airbus A350-900’s in de vloot, maar rekent voor deze verbinding op een aangepaste versie van de grotere A350-1000. Van de vijftien bestelde toestellen moeten er volgens Şeker acht worden ingericht voor ultralangeafstandsvluchten, vertelt de bestuursvoorzitter aan Simple Flying. Volgens Şeker zit de grootste uitdaging momenteel niet in de uitvoering van de route zelf, maar in de eigenschappen van het vliegtuig.

‘Aan de operationele kant hebben we geen uitdaging. We hebben een uitdaging aan de zakelijke kant met de A350-1000’s, die speciaal worden ontworpen voor deze ultralange afstand. We hebben met Airbus overeenstemming bereikt over het ontwerp, maar over de economische kant van het toestel op lange afstanden, met passagiers én vracht, lopen nog gesprekken. Het gewicht van het vliegtuig en de benodigde hoeveelheid brandstof spelen daarbij een rol. Ook wordt nog bekeken of een tussenlanding noodzakelijk is, maar wij willen deze vlucht non-stop uitvoeren. Er wordt dus nog aan gewerkt’, aldus Şeker.

Eerste directe vlucht in 2027

Volgens Turkish Airlines wordt het eerste A350-1000ULR-toestel in juli 2027 geleverd. Tegen het einde van dat jaar moeten drie exemplaren in dienst zijn. De planning hangt wel samen met de certificering van een hogere maximale startmassa voor het toestel, een proces dat momenteel nog loopt. Zodra die goedkeuring rond is, wil Turkish Airlines de nieuwe route openen. ‘Tegen het einde van 2027 zullen we directe vluchten starten met dit speciaal ontworpen A350-1000-vliegtuig’, zei Şeker.

Meer businessclass

De aangepaste toestellen krijgen een andere cabine-indeling dan de reguliere A350-1000’s. Turkish Airlines kiest daarbij voor aanzienlijk meer premiumstoelen. Waar de standaardvariant 48 businessclass-suites krijgt, zullen de ULR’s beschikken over 66 suites. Dat maakt deel uit van een bredere strategie waarbij de maatschappij meer nadruk legt op premiumreizen tijdens zeer lange vluchten. Tegelijkertijd werkt Turkish Airlines via dochteronderneming TCI Aircraft Interiors aan een volledig nieuw businessclassproduct. De nieuwe suites worden uitgerust met afsluitbare deuren. Volgens Şeker moeten reizigers daardoor kunnen rekenen op een complete privacy-ervaring. Hoewel de certificering van het nieuwe product meer tijd kost dan verwacht, denkt de topman dat de eerste toestellen volgend jaar al met de nieuwe stoelen geleverd kunnen worden.

Project Sunrise

Hoewel een non-stopverbinding tussen Istanbul en Sydney met een vliegtijd van ongeveer negentien uur al uitzonderlijk is, liggen de ambities van Qantas nog hoger. De Australische maatschappij wil met de A350-1000ULR rechtstreeks gaan vliegen tussen Sydney en Londen en tussen Sydney en New York. Die routes behoren tot de langste ter wereld en kunnen afhankelijk van weersomstandigheden bijna 22 uur duren. Om dergelijke afstanden mogelijk te maken kiest Qantas bovendien voor een relatief lage stoelcapaciteit, zodat meer gewicht kan worden gereserveerd voor brandstof. In totaal heeft de maatschappij twaalf A350-1000ULR’s besteld voor Project Sunrise. Turkish Airlines lijkt met haar plannen naar Sydney daarmee dezelfde technologische ontwikkeling te benutten, al zullen de Turkse vluchten iets korter zijn dan de recordroutes die Qantas voor ogen heeft.