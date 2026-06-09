Turkse airline na overname via Nederland: ‘Moeten succesvol zijn’

De Turkse luchtvaartmaatschappij Pegasus Airlines zet voorlopig alles op alles voor de overname van de Tsjechische luchtvaartgroep Smartwings Group en sluit nieuwe acquisities voorlopig uit.

CEO Güliz Öztürk maakte tijdens een paneldiscussie op de IATA Annual General Meeting in Rio de Janeiro duidelijk dat de focus volledig ligt op het afronden van de lopende deal, waarvoor nog goedkeuring nodig is van de Europese Commissie. Tegelijkertijd benadrukte ze dat de Turkse airline binnen drie tot vier maanden groen licht uit Brussel hoopt te krijgen. De deal is extra bijzonder omdat het via Nederland verloopt.

Focus op Smartwings-deal

Öztürk gaf aan dat verdere overnames voorlopig niet aan de orde zijn, omdat eerst de huidige transactie succesvol moet worden afgerond. ‘Wij gaan voorlopig niet naar nieuwe overnames kijken, nu niet. We moeten succesvol zijn met Smartwings’, zei ze. De overname, met een waarde van circa 154 miljoen euro, omvat ook de integratie van Czech Airlines en past in de bredere ambitie van Pegasus om haar Europese aanwezigheid aanzienlijk uit te breiden.

De gecombineerde activiteiten van Smartwings en Czech Airlines omvatten ongeveer tachtig bestemmingen in twintig landen en een vloot van 47 toestellen, voornamelijk Airbus A320’s en Boeing 737’s, wat naadloos aansluit op de bestaande vloot van Pegasus. Volgens Öztürk is de Turkse airline niet van plan om op korte termijn verdere overnames te doen, omdat acquisities volgens haar een intensief en risicovol proces zijn dat volledige focus vereist. De prioriteit ligt volledig bij het succesvol afronden van de Smartwings-transactie voordat eventuele nieuwe groeistappen worden overwogen. Daarbij benadrukte ze dat het integreren van luchtvaartmaatschappijen meer vraagt dan financiële slagkracht alleen, maar ook om strategische en operationele afstemming.

Uitbreiding in Europa

Pegasus benadrukt dat deze overname draait om schaalvergroting en een sterker Europees fundament. In een verklaring zei de maatschappij dat ‘de strategische investering bedoeld is om de aanwezigheid in Europa te versterken en de wereldwijde expansie te ondersteunen.’ Öztürk deelt de ambitie achter deze stap. In haar toelichting vertelde zij:

‘Als Pegasus Airlines zijn we in 2005 begonnen met één gedurfd doel: vliegreizen voor iedereen toegankelijk maken. Vandaag zijn we met 127 toestellen uitgegroeid tot een van de meest efficiënte en winstgevende luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Nu openen we een nieuwe pagina in onze reis door onze krachten te bundelen met Czech Airlines en Smartwings. We willen een sterkere, grotere en meer verbonden organisatie bouwen die onze passagiers nóg meer keuze en betaalbaarheid biedt.’

Nederlandse constructie

Een belangrijk onderdeel van de deal is volgens Pegasus Airlines de zogenoemde ‘cultural fit’ tussen de betrokken luchtvaartmaatschappijen, een factor die volgens Öztürk bepalend is voor het slagen van internationale overnames. Tegelijkertijd ligt de nadruk sterk op regulatoire goedkeuring, aangezien de transactie nog langs de Europese Commissie moet, waarvoor Pegasus naar verwachting binnen drie tot vier maanden een beslissing hoopt te krijgen.

De overname krijgt daarnaast een opvallend Europees tintje via de eerder opgerichte entiteit Pegasus Europe BV, die in december 2025 werd geregistreerd in Amsterdam om de transactie juridisch en strategisch te faciliteren. Deze Nederlandse dochteronderneming werd opgezet om te voldoen aan EU-eigendomseisen die gelden voor de overname van Europese luchtvaartactiviteiten, waarmee Pegasus de noodzakelijke structuur creëerde om de deal mogelijk te maken.