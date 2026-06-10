“Delfts Blauwe huisje” van Austrian Airlines verdwijnt

Vele luchtvaartmaatschappijen hebben een kenmerkend aspect in hun reiservaring dat ervoor zorgt dat reizigers terugkomen. Bij KLM is dat het Delfts Blauwe Huisje, maar bij Austrian Airlines verdwijnt deze.

Het is oer-praktisch, en vooral erg simpel: de wasknijper. Aan boord van de business klasse biedt Austrian Airlines reizigers een wasknijper aan tijdens de maaltijd. Passagiers kunnen met de klem hun servet aan het shirt vastknijpen, zodat er geen rode sausspetters op het onderhemd terecht komen. Vooral zakenreizigers hadden hier profijt van, omdat ze op deze manier met schone kleding aankomen bij hun afspraak.

Daarom heeft de wasknijper een soort heuse cultstatus gekregen onder de loyalisten van Austrian Airlines. Toch verdwijnt deze. ‘We hebben proactief besloten om de kleine houten klemmen niet meer aan te bieden’, zegt een woordvoerster van Austrian Airlines tegenover aeroTELEGRAPH. Volgens de airline is de belangrijkste reden het tegenvallende gebruik: de meeste passagiers laten de wasknijper simpelweg links liggen.

Ook voert Austrian het argument dat duurzaamheid en hygiëne zijn meegenomen in de beslissing. Volgens de airline zijn financiële besparingen niet de reden voor het weghalen van de klemmetjes. ‘Echt de overwegingen over duurzaamheid en hygiëne zijn doorslaggevend’. De reeds geproduceerde klemmetjes om de bestekrollen zullen nog worden geserveerd, waarna Austrian officieel afscheid neemt.

Delfts Blauw

Een belangrijk aspect in de reiservaring aan boord van de businessclass van KLM is het Delfts Blauwe huisje. Aan het einde van de vlucht krijgen passagiers nog een glaasje Bols Jonge Jenever ‘on the house’, wat als een slimme maas in de wet begon. Eind jaren vijftig mochten airlines vanwege concurrentieregels geen cadeautjes uitgeven, waardoor KLM nog één drankje serveerde in het porseleinen huisje.

Sinds de jaren vijftig produceert KLM de huisjes en sinds 1994 loopt het aantal huisjes gelijk aan de leeftijd van KLM. Tegenwoordig geeft de airline elk jaar een nieuw huisje uit op de verjaardag van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij: 7 oktober. Vorig jaar lanceerde KLM ‘Villa Rameau’ uit Leiden. Het huisje is een eerbetoon aan de oude band tussen Nederland en de Verenigde Staten.