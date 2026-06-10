Emirates boos: ‘Kartel’ houdt de airline tegen

Emirates-topman Tim Clark heeft opnieuw zijn onvrede geuit over de luchthaven van Berlijn. De airline wil er graag naartoe, maar volgens Clark is er een ‘kartel’ van Star Alliance-airlines die de maatschappij tegenhoudt.

Ondanks het herhaaldelijke verzoek vanuit Airbus het niet te doen, komt Emirates alsnog met haar A380 naar de luchtvaartshow van ILA Berlin. De Europese fabrikant wijst erop dat de machine al lang niet meer gefabriceerd wordt, en wil daarom liever andere vliegtuigen tonen. Bij Emirates echter, gaat het om iets veel groters. De airline is boos en maakt een statement.

Al jarenlang wil de airline uit de Golf naar Berlijn toe. Aan slotruimte geen gebrek: het Duitse vliegveld staat zelfs te springen om nieuwe airlines. Toch lukt het Emirates niet een plekje te bemachtigen in de hoofdstad. Dat heeft alles te maken met een verdrag tussen Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Het akkoord tussen beide landen staat Emirates slechts toe vier Duitse bestemmingen aan te vliegen. Momenteel vliegt de airline op Frankfurt, München, Düsseldorf en Hamburg. Een nieuwe route naar Berlijn zit er daarom niet in, aangezien dit betekent dat de airline een andere cruciale verbinding moet opgeven.

Kartel

Politieke steun is er wel. De luchthaven van Berlijn wil maar al te graag dat Emirates komt, en ook regionale politici zijn belangrijke pleitbezorgers. Haar grootste tegenstander vindt de airline echter in Lufthansa. Topman Carsten Spohr heeft al meermaals zijn zorgen geuit over de groeiende invloed van de golfmaatschappijen in in Europa. Hij spreekt van oneerlijke concurrentie.

Een nog groter marktaandeel van Emirates in Duitsland is dan ook een nachtmerrie voor Lufthansa. De Duitse luchtvaartgroep doet er alles aan om de Golfmaatschappij tegen de houden, welke spreekt van een ‘Star Alliance-kartel’. Volgens topman Clark verschuilt Lufthansa zich achter haar Star Alliance-partners om de concurrentie buiten de deur te houden.