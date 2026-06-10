Kabinet zet verhoging vliegtaks door, maar doemscenario blijft uit

In een open brief aan Air France-KLM zet het kabinet uiteen wat haar plannen zijn voor de luchtvaartsector. Daaruit blijkt onder meer dat de verhoging van de vliegtaks intact blijft, maar een echt doemscenario blijf uit.

Nadat de vliegbelasting in 2021 opnieuw werd geïntroduceerd, is deze al eens flink omhoog geschoten. Voor 2027 staat er opnieuw een verhoging gepland, waarbij het kabinet wil differentiëren in tarieven. Voor korte afstanden zou het gaan om €29,40 per passagier, middellange afstanden stijgt dat naar €47,24 en voor lange vluchten zelfs €70,86. Ook moet er nog inflatiecorrectie overheen.

Na het intermezzo van kabinet Schoof ontstond er bij het aantreden van Jetten I enige onduidelijkheid over de plannen van kabinet. In een open brief aan de top van Air France-KLM schrijven de ministers van Financiën, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat duidelijkheid te willen bieden. Zij zetten hun plannen concreet uiteen.

Vliegtaks, maar geen transfertaks

Uit die brief blijkt dat de vliegtaks blijft zoals deze gepland stond. Effectief betekent dat een verhoging van €30,25 per vertrekkende passagier naar €70,86 voor langeafstandsvluchten. Wel benadrukt het kabinet dat er geen verdere verhoging van de vliegtaks gepland staat na 2027. Hoewel dat met de instabiliteit van de Nederlandse regeringen ook een vraag blijft.

Het doemscenario voor KLM blijft uit, echter. De Nederlandse regering is niet van plan een vliegtaks in te voeren voor transferpassagiers. Premier Rob Jetten joeg de blauwe luchtvaartmaatschappij eerder de stuipen op het lijf door te suggereren dat een transfertaks een goed idee zou zijn. Dat deed hij tijdens zijn rol als minister van Klimaat in het laatste kabinet Rutte.

Een transfertaks zou daadwerkelijk funest zijn voor een maatschappij als KLM. De airline kan haar netwerk alleen in leven houden dankzij transferpassagiers. Zonder deze reizigers is KLM slechts in staat een beperkt aantal bestemmingen aan te vliegen. Verder benadrukt het kabinet ook haar steun uit te spreken voor een algemene Europese vliegtaks, zodat er een eerlijk speelveld ontstaat voor alle airlines in Europa.

De vlag gaat uit

Volgens BARIN-voorman Marnix Fruitema gaat de vlag uit in Brussel en Düsseldorf. De voorman is uiterst kritisch over het plan van het kabinet om de geplande belastingverhoging door te voeren, ondanks het ontbreken van een transfertaks. ‘Best moedig om te stellen dat je de belasting niet verder verhoogt, nadat je eerder een verhoging hebt ingevoerd van €29,40 tot max €70,86,’ klinkt het bij de luchtvaartliefhebber.