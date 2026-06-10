Russisch vliegtuig mag voortaan ook echt vliegen

De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiia heeft UAC goedkeuring gegeven voor een nieuw type vliegtuig. Het toestel bestaat volledig uit Russische onderdelen en airlines willen de nieuwe machine graag hebben.

United Aircraft Corporation mag aan de slag met haar Ilyushin Il-114-300. Rosaviatsiia heeft de moderne turboprop gecertificeerd, wat betekent dat de machine welkom is in het Russische luchtruim. Het is voor het eerst in twintig jaar dat de luchtvaartautoriteiten in Rusland een dergelijk type vliegtuig goedkeuring verlenen. Voor de Russen is het bittere noodzaak, echter.

Het gaat om een moderne variant van de Il-114, die al in 1997 werd gecertificeerd. Dat vliegtuig vloog destijds met TV7117S-motoren van het Russische Klimov. Een latere -100-variant had PW-127-motoren van Pratt & Whitney. Het modernste model heeft zijn krachtbronnen wederom van het Russische Klimov, dat tegenwoordig onder de paraplu valt van Rostec. Het gaat daarbij om een moderne variant van de TV7-117S: de TV7-117ST-01.

De Ilyushin Il-114-300 biedt ruimte aan 68 passagiers en heeft een bereik van 2000 kilometer. Het toestel is met zijn grootte en robuuste onderstel perfect voor de dunbevolkte gebieden van Siberië, Jakoetië en het hoge noorden van Rusland. Onder meer Aurora, een airline uit het verre oosten, heeft interesse geuit in twintig exemplaren van de nieuwe machine van Ilyushin.

Massaproductie

In tegenstelling tot het grotere zusje van Yakovlev, de MC-21, lukt het de Russen beter om de Il-114-300 van de grond te krijgen. Volgens UAC is massaproductie reeds onderweg en moeten de eerste drie machines eind dit jaar van de band rollen. Deze worden geleverd aan het Russische Arctic Airlines, zo maakte het bedrijf bekend op het Sint-Petersburg Internationaal Economisch Forum (SPIEF).

Op den duur moeten de productieaantallen stijgen naarmate meer airlines orders plaatsen voor het model. De Russische luchtvaart zucht inmiddels vier jaar onder zware Westerse sancties en de luchtvaartsector krijgt het steeds moeilijker. Desondanks gaat de Il-114-300 daar weinig verandering aan brengen, zolang als grotere Russische vliegtuigen niet van de grond komen.