Schiphol verwelkomt staatsbezoek: ‘Al jaren niet meer zo gedaan’

Dinsdagochtend is op luchthaven Schiphol een Airbus A350 van de Duitse regering geland. Aan boord was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier, die deze week een staatsbezoek aan Nederland brengt. Bij de aankomst op Schiphol was er ook een ceremonieel element dat al jaren niet meer was uitgevoerd. Volgens een medewerker van de luchthaven werd het bezoek van Steinmeier ingeluid met saluutschoten. ‘Dat is al jaren niet meer gedaan hier op Schiphol’, zei ze.

Staatsbezoek met ceremonieel onthaal

Het toestel, registratie 10+02 en de naam ‘Theodor Heuss’, vertrok rond 08.00 uur vanaf Berlin Brandenburg Airport. Na de landing taxiede de Airbus A350 door naar het platform op Schiphol-Rijk voor een ceremonieel onthaal. Het bezoek van Steinmeier maakt deel uit van een driedaags staatsbezoek waarin het diplomatieke protocol een belangrijke rol speelt. Tijdens het verblijf wordt Steinmeier begeleid door een delegatie en vinden er meerdere ceremoniële en politieke ontmoetingen plaats, waarbij zowel het Nederlandse als het Duitse staatshoofd centraal staan in de diplomatieke agenda.

Programma in Nederland

De Duitse bondspresident verblijft tot en met donderdag in Nederland en volgt een uitgebreid programma met politieke, historische en economische onderdelen. Dinsdag werd hij officieel ontvangen door koning Willem-Alexander der Nederlanden en koningin Máxima der Nederlanden bij het Paleis op de Dam, waarna ook een bezoek volgde aan het Holocaustmuseum in Amsterdam. In de komende dagen staan onder meer bezoeken gepland aan de haven van Rotterdam, de ASML-campus in Veldhoven en het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum. Het programma onderstreept de brede samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van economie, technologie, herdenking en veiligheid.