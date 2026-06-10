Vliegverbod Surinam Airways: waarom dat niets betekent voor Schiphol

Brussel heeft het eerdere vliegverbod voor luchtvaartmaatschappijen, waaronder Surinam Airways, verlengd. Ook in 2026 blijven deze airlines uitgesloten van het Europese luchtruim. Dat heeft de Europese Commissie op 9 juni bevestigd met de publicatie van de 48e actualisering van de EU Air Safety List, de officiële zwarte lijst van maatschappijen die niet aan internationale veiligheidsnormen voldoen.

Suriname werd vorig jaar samen met Tanzania aan de lijst toegevoegd wegens ernstige tekortkomingen in het nationale toezicht op de luchtvaartsector. Een jaar later concludeert Brussel dat de problemen nog altijd niet voldoende zijn opgelost. Daardoor mogen luchtvaartmaatschappijen met een Surinaams Air Operator Certificate (AOC) nog steeds niet naar de Europese Unie vliegen of gebruikmaken van het Europese luchtruim. En toch vliegt Surinam Airways naar Schiphol. Hoe zit dat?

Ernstige tekortkomingen

Toen het land in juni 2025 op de zwarte lijst werd geplaatst, constateerden Europese luchtvaartveiligheidsexperts meerdere ernstige tekortkomingen. Daarbij werd gewezen op een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel, tekortschietende controleprocessen en het onvoldoende naleven van internationale veiligheidsstandaarden die zijn vastgesteld door ICAO. Volgens de Europese Commissie zijn deze tekortkomingen nog niet voldoende weggewerkt om het verbod op te heffen. Daardoor blijft Suriname behoren tot de landen waarvan alle luchtvaartmaatschappijen automatisch worden geweerd uit de Europese Unie, ongeacht hun individuele veiligheidsrecord

Wat betekent dat voor Schiphol-route?

Hoewel het verbod op papier alle Surinaamse airlines treft, heeft de maatregel in de praktijk nauwelijks gevolgen voor de luchtverbinding tussen Suriname en Nederland. Dat komt doordat Surinam Airways gebruik maakt van een Airbus A340-600 die wordt geleased van het Duitse Universal Sky Carrier (USC). Omdat het toestel en de operationele certificering onder Duits en daarmee Europees toezicht vallen, mag de vlucht gewoon worden uitgevoerd.

Schiphol benadrukte vorig jaar al dat het besluit geen directe impact had op het vliegverkeer van en naar de luchthaven. Bovendien is Surinam Airways de enige Surinaamse luchtvaartmaatschappij die actief is op Schiphol, terwijl er geen Tanzaniaanse luchtvaartmaatschappijen op de Nederlandse luchthaven opereren. Voor passagiers op de route tussen Nederland en Suriname veranderde er daardoor weinig, ondanks de opname van Suriname op de Europese zwarte lijst.

Verbod na inspecties

Het Europese vliegverbod trad op 3 juni 2025 in werking. Apostolos Tzitzikostas riep beide landen destijds op om snel maatregelen te nemen en benadrukte dat de Europese Commissie bereid was daarbij ondersteuning te bieden. Volgens Brussel was het besluit niet gebaseerd op incidenten met specifieke luchtvaartmaatschappijen, maar op het functioneren van de nationale luchtvaarttoezichthouders. Wanneer een luchtvaartautoriteit onvoldoende in staat wordt geacht om maatschappijen effectief te controleren, kan de Europese Unie besluiten alle luchtvaartmaatschappijen uit dat land te verbieden. Dat is precies wat vorig jaar gebeurde met Suriname en Tanzania. De nieuwste evaluatie laat zien dat Brussel voorlopig geen aanleiding ziet om dat besluit terug te draaien.

154 luchtvaartmaatschappijen

Met de nieuwe actualisering staan 154 airlines op de officiële EU Air Safety List. Daarvan zijn 126 maatschappijen afkomstig uit zestien landen waar volgens Brussel sprake is van onvoldoende toezicht door de nationale luchtvaartautoriteiten. Het gaat om Afghanistan, Angola (met uitzondering van twee maatschappijen), Armenië, Congo-Brazzaville, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Liberia, Libië, Nepal, São Tomé en Príncipe, Sierra Leone, Sudan, Suriname en Tanzania. Daarnaast geldt een verbod voor Russische luchtvaartmaatschappijen en zes afzonderlijke maatschappijen uit andere landen vanwege specifieke veiligheidsproblemen. Naast Air Express Algeria gaat het daarbij om Air Zimbabwe, Avior Airlines uit Venezuela, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad en Iraqi Airways.