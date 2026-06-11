Airbus en Embraer in felle strijd om KLM en THY: ‘Sterke positie’

Airbus en Embraer zijn in een felle strijd verwikkeld om de regionale luchtvaartmarkt. Beide fabrikanten willen KLM Cityhopper en Turkish Airlines aan zich binden om een nieuwe markt te veroveren. Daarbij staan de A220 en E2 tegenover elkaar in het regionale segment. Beide vliegtuigbouwers spraken zich uit tijdens de IATA-top in Brazilië.

Volgens Airbus Europa-topman Johan Pelissier neemt de belangstelling voor de A220 duidelijk toe. Embraer-CEO Arjan Meijer stelt op zijn beurt: ‘In de keuken neem je niet hetzelfde mes dat je al hebt. Je kiest een groter of kleiner mes, omdat je meer flexibiliteit wilt.’ Daarmee benadrukt hij dat luchtvaartmaatschappijen volgens Embraer niet simpelweg voor een vergelijkbaar toestel kiezen, maar hun vloot juist aanvullen met een ander type om zo meer flexibiliteit te creëren.

KLM en Turkish Airlines

Die concurrentiestrijd speelt zich steeds concreter af rond KLM Cityhopper, dat momenteel op zoek is naar een opvolger voor de Embraer E190. De regionale dochter van KLM vloog jarenlang exclusief met Embraer-toestellen, maar bekijkt nu voor het eerst serieus een alternatief bij Airbus. Volgens managing director Maarten Koopmans worden verschillende scenario’s onderzocht en kan een keuze voor de A220 niet worden uitgesloten. De airline wil tegen het einde van het jaar een knoop doorhakken. Daarmee wordt KLM Cityhopper een cruciale test case in de Europese strijd tussen Airbus en Embraer.

Ook Turkish Airlines geldt als mogelijke nieuwe klant in dit segment en onderzoekt uitbreiding met regionale toestellen. Volgens voorzitter Murat Şeker spreekt de maatschappij met zowel Airbus als Embraer, waarbij de A220 en E2 opnieuw worden beoordeeld. Daarbij is vooral de inzetbaarheid op kleinere luchthavens, zoals London City Airport, een belangrijke factor, waar grotere toestellen niet kunnen landen.

Airbus: ‘Zeer sterke positie in Europa’

Volgens Pelissier is een belangrijk ijkpunt in die groei de megadeal met AirAsia. ‘De overeenkomst voor 150 vliegtuigen die in mei met AirAsia werd ondertekend, was een belangrijke mijlpaal voor het programma’, aldus de Airbus-topman in gesprek met HavaSosyalMedia tijdens de IATA-top in Brazilië. ‘Vergeleken met onze concurrenten in de regionale luchtvaartmarkt hebben wij een zeer sterke positie in Europa. Tot op heden hebben we wereldwijd meer dan vijfhonderd A220’s geleverd, waarvan meer dan tweehonderd aan klanten in Europa. Veel nationale luchtvaartmaatschappijen, zoals Lufthansa, Air France en ITA Airways, maken gebruik van de A220. De interesse in het programma blijft toenemen’, voegde Pelissier toe, waarmee hij ook verwijst naar de groeiende belangstelling van KLM en Turkish Airlines.

Embraer ziet potentie

Meijer benadrukte dat de E2-serie volgens hem een sterke optie is voor de Europese markt. Hij ziet aanzienlijke groeipotentie voor dit type regionale toestellen. Tegelijkertijd ging hij in op de positionering van de E2 ten opzichte van de Airbus A220. Die wordt volgens hem vaak als directe concurrent gezien, maar zit in werkelijkheid dichter tegen het grotere narrowbody-segment aan. De E2 richt zich juist op het segment tot circa 150 stoelen. Volgens Meijer leidt het toevoegen van verschillende vliegtuigtypes aan een vloot tot extra operationele complexiteit. Zo’n keuze is alleen gerechtvaardigd als een nieuw type daadwerkelijk toegevoegde waarde biedt. Die gedachte vatte hij samen met een vergelijking: ‘In de keuken neem je niet hetzelfde mes dat je al hebt. Je kiest een groter of kleiner mes, omdat je meer flexibiliteit wilt’, aldus Meijer in Brazilië.



