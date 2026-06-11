Belgische passagier veroordeeld in Verenigde Staten

Een Belgische passagier maakte het twee jaar geleden enorm bont op een Swiss-vlucht, toen hij het cabinepersoneel seksueel intimideerde. Daarop moest de Airbus A330 terugvliegen naar Newark. De man is nu veroordeeld tot tien maanden cel.

De passagier, een Belgische man van 43 jaar, vloog op 31 maart 2024 van Newark in New Jersey naar Zürich aan boord van een Airbus A330 van Swiss. Tijdens de vlucht liep het echter helemaal uit de hand. Vlak na de takeoff begon de man zich te misdragen. Hij viel een stewardess lastig. Volgens AeroTelegraph greep hij haar borsten, schudde haar door elkaar en begon tegen de vrouw te schreeuwen. Ook dreigde hij haar te vermoorden.

Daarna probeerde de Belgische passagier de cockpit binnen te dringen. Toen bemoeide een steward zich ermee. De man viel hem vervolgens ook aan. De steward kreeg klappen tegen zijn hoofd en bovenlichaam. Uiteindelijk wist de Swiss-bemanning hem te overmeesteren en vast te binden. De unruly passagier mocht niet meer mee naar Zürich: de Airbus draaide om en leverde hem uit aan de autoriteiten in Newark.

Het incident gebeurde twee jaar geleden al, maar de Belgische man is in de Verenigde Staten door de rechtbank van New Jersey nu veroordeeld tot tien maanden celstraf. Daar bovenop kreeg hij ook een geldboete van 64 duizend euro.

Doodsbedreiging

Cabinepersoneel krijgt helaas vaker te maken met passagiers die zich buitensporig gedragen. Een cabin attendant van Skywest kreeg vorig jaar nog een doodsbedreiging van een reiziger. De 24-jarige man had al een behoorlijk strafblad, en wist het aan boord nog een keer uit de hand te laten lopen. Hij was onbeschoft tegen medereizigers, probeerde een nooddeur te openen en bedreigde het cabinepersoneel. De man verdween uiteindelijk voor anderhalf jaar achter de tralies.