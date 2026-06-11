Corendon-piloot verrast passagiers op Curaçao

Passagiers op Curaçao keken onlangs verrast op toen een Corendon-piloot op het platform de show stal. Voor een Boeing 737 MAX 9 van Corendon Dutch Airlines mondde zijn enthousiasme uit in een spontane dans met een supporter van het voetbalelftal van Curaçao. Dat leverde opmerkelijke beelden op, die al snel viraal gingen op sociale media.

Vreugde op het platform

De video is opgenomen op luchthaven Hato in Willemstad, voor het toestel PH-CDQ. Dit vliegtuig heeft onlangs een lange reis gemaakt van Schiphol naar Curaçao om spelers en supporters te vervoeren naar verschillende speelsteden in de Verenigde Staten. De vreugde aan boord hangt samen met het bijzondere karakter van de WK-deelname van Curaçao. Dat wordt op het eiland gezien als een unieke prestatie waar veel trots en blijdschap bij komt kijken. Die positieve energie is ook voelbaar in de cockpit, waar de bemanning deze bijzondere taak met trots op zich neemt.

Fort Lauderdale in Florida

Curaçao maakt zich momenteel op voor deelname aan het WK voetbal, dat van 11 juni tot en met 19 juli wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Op 14 juni speelt het Caribische eiland de eerste wedstrijd van het toernooi. De eerste geplande bestemming is Fort Lauderdale in Florida, gevolgd door onder meer Houston, Kansas City en Philadelphia. Afhankelijk van het wedstrijdverloop kan de 737 MAX 9 flexibel worden ingezet voor extra rotaties, bijvoorbeeld bij het bereiken van de knock-outfase.

Corendon

Corendon speelt daarbij een belangrijke rol en heeft een speciale band met het eiland. De luchtvaartmaatschappij is officieel sponsor van het nationale voetbalelftal van Curaçao en onderhoudt al jarenlang diverse verbindingen tussen Nederland en Curaçao. Voor deze operatie maakt de airline gebruik van een Boeing 737 MAX 9 en, indien nodig, een Airbus A350 voor grotere groepen. Hoewel de 737 geen speciale livery draagt, is wel de slogan ‘One Island, One Dream’ zichtbaar aangebracht als verwijzing naar het nationale elftal van Curaçao, dat ook bekendstaat als de Blue Wave.