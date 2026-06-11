KLM moet gedwongen langer vliegen met Boeing 747

De langverwachte pensionering van de Boeing 747 bij KLM Cargo schuift opnieuw op door aanhoudende leveringsproblemen bij Airbus. Door de forse vertraging van de nieuwe A350F moet KLM haar bestaande vloot van 747-400F-vrachtvliegtuigen veel langer operationeel houden dan oorspronkelijk de bedoeling was. ‘Dit zal onze operaties aanzienlijk beïnvloeden’, zei KLM-topvrouw Marjan Rintel tijdens de IATA-top in Brazilië.

Flinke vertraging voor A350F

Volgens Rintel is de vertraging inmiddels structureel en aanzienlijk. Tijdens de IATA General Assembly zei zij tegenover aeroTELEGRAPH dat de A350F minstens anderhalf jaar vertraging heeft, waarmee de oorspronkelijke planning van de eerste leveringen in 2026 volledig van tafel is. In haar woorden wordt 2027 nu de nieuwe realistische verwachting, al benadrukte zij tegelijk dat niemand op dit moment kan voorspellen of dat schema definitief haalbaar blijft. Die onzekerheid maakt het volgens haar lastig om strategische vlootbeslissingen te nemen, zeker in een markt waar capaciteit en efficiëntie steeds belangrijker worden en langetermijnplanning essentieel is.

KLM Airbus A350 in aanbouw

© Lieneke Koornstra / Up in the Sky

Problemen op Schiphol met 747

De vertraging heeft directe gevolgen voor KLM. ‘Dit zal onze operaties aanzienlijk beïnvloeden’, zei Rintel. ‘Dit is een bijzonder probleem op Schiphol. De luchthaven kampt al jaren met capaciteitsbeperkingen en staat onder druk door politieke discussies over geluidsoverlast. Het helpt niet wanneer je gedwongen wordt om te blijven vliegen met oudere vliegtuigen’, voegde zij eraan toe. Uit cijfers van BAS blijkt dat er het meest wordt geklaagd over de 747.

Bovendien is er op Schiphol sprake van tariefdifferentiatie. Dat betekent dat de havengelden worden bepaald op basis van het geluidsniveau van het vliegtuig. ‘De tarieven voor stillere vliegtuigen worden voordeliger, terwijl luchtvaartmaatschappijen voor oudere, lawaaiigere toestellen meer gaan betalen’, schrijft Schiphol op haar website. Daardoor is de Jumbojet aanzienlijk duurder in gebruik per vliegbeweging. Ook is het vliegtuig minder brandstofefficiënt dan de A350F, waardoor de vertraging financieel flink doorwerkt.

Kritiek op Airbus

KLM is niet de enige met kritiek. Ook andere luchtvaartmaatschappijen uiten hun ongenoegen over vertragingen bij vliegtuig- en motorfabrikanten. De sector kampt met leveringsproblemen, een gebrek aan betrouwbaarheid en oplopende kosten. Volgens Rintel is die situatie op de lange termijn niet houdbaar. De vertraging van de A350F lijkt vooral te komen door problemen in de productie van cruciale onderdelen binnen de toeleveringsketen. Een belangrijke oorzaak ligt bij de productie van onderdelen in de Verenigde Staten, waar een fabriek in North Carolina recent werd overgenomen door Airbus. Daar zouden integratieproblemen en personeelstekorten spelen. Ook zijn er meldingen van vertragingen bij de productie van grote cargodeuren, essentieel voor het nieuwe toestel. Airbus heeft klanten inmiddels geïnformeerd over extra vertragingen.