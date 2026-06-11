“Oud en Nieuw” tijdens Duitse Open Dag

Afgelopen zaterdag open de Duitse vliegbasis Nordholz haar poorten. De vliegbasis nabij Cuxhaven in Noord-Duitsland is thuisbasis van de “Marineflieger”, de Duitse marineluchtvaartdienst. De open dag vond plaats in het kader van de “Tag der Bundeswehr“, de jaarlijkse Duitse defensiedag.

Sinds 2015 organiseert de Duitse defensie een jaarlijkse open dag, meestal in juni. Ongeveer tien defensielocaties zijn dan geopend voor publiek. Op vliegbases van de Duitse luchtmacht, marine en leger wordt dan een bescheiden vliegshow georganiseerd.

Boeing P-8A Poseidon van de Duitse marine © Leonard van den Broek

Boeing P-8A Poseidon van de Duitse marine © Leonard van den Broek

Boeing P-8A Poseidon van de Duitse marine © Leonard van den Broek

Nordholz is de thuisbasis van Marinefliegergeschwader (MFG) 3 en 5. MFG 3 is de maritieme patrouille-eenheid van de Duitse marine. Tot vorig jaar vloog MFG 3 met de P-3C Orion. Deze toestellen nam Duitsland in 2005-2006 over van Nederland. Inmiddels is de Duitse Orion-vloot buiten dienst gesteld. De vervanger werd op Nordholz trots aan het publiek getoond: de Boeing P-8 Poseidon. Van dit toestel, gebaseerd op de Boeing 737, heeft Duitsland acht exemplaren besteld. De eerste drie zijn inmiddels afgeleverd, waarvan er op Nordholz twee te zien waren.

Sea Lynx helikopter van de Duitse marine met speciale afscheidsbeschildering © Leonard van den Broek

Sea Lynx helikopter van de Duitse marine met speciale afscheidsbeschildering © Leonard van den Broek

Duitse marine Lynx helikopter met speciale afscheidsbeschildering © Leonard van den Broek

Marinefliegergeschwader 5 is de helikoptereenheid van de Duitse marine. De open dag op Nordholz betekende het officieuze afscheid van de Sea Lynx Mk.88 helikopter. Het einde van dit helikoptertype nadert snel, deze zomer staat de officiële uitdienststelling gepland. Vanwege het naderende pensioen kreeg één Lynx een speciale beschildering: aan de rechterzijde een blauw-grijze beschildering met een lynx, de linker zijde een goudgele beschildering met tijgerstrepen. De tijgerstrepen zijn een verwijzing naar het derde boordsquadron van MFG 5, dat lid is van de “NATO Tiger Association”, de club van squadrons met een tijger(achtige) in het embleem.

NH90NFH Sea Lion van de Duitse Marineflieger © Leonard van den Broek

NH90NFH Sea Lion van de Duitse Marineflieger © Leonard van den Broek

NH90NFH Sea Tiger van de Duitse Marineflieger © Leonard van den Broek

De nieuwe aanwinst voor MFG 5 is de NH90, die bij de Duitse marine de naam Sea Lion/Sea Tiger kreeg. Duitsland heeft namelijk twee versies van deze helikopter aangeschaft. De NH90NFH “Sea Lion” is een maritieme transport/Search and Rescue helikopter, bedoeld als vervanger van de Sea King. Tussen 2019 en 2023 ontving Duitsland 18 NH90 Sea Lions. Daarnaast heeft Duitsland de NH90 Sea Tiger aangeschaft. Deze helikopter is de opvolger van de Sea Lynx en is bedoeld als boordhelikopter voor de schepen van de Duitse marine. De Sea Tiger heeft een compleet sensorpakket en kan worden uitgerust met onder meer torpedo’s om schepen en onderzeeboten aan te vallen (ASW/ASuW). Tussen 2025 en 2030 zulen 31 NH90 Sea Tigers worden geleverd.

Eurofighter Typhoon van de Duitse luchtmacht met spectaculaire condensatiewolk © Leonard van den Broek

Eurofighter Typhoon van de Duitse luchtmacht © Leonard van den Broek

Hoewel de Tag der Bundeswehr op Nordholz een echt “marinefeestje” was, liet de Duitse luchtmacht zich ook zien. Een Eurofighter Typhoon vloog in de ochtend en in de middag een indrukwekkende demo. Daarnaast kwamen drie A400M Atlas transportvliegtuigen in formatie voorbij. Een Tornado deed enkele ‘fly bys’, net als een KC-130J Hercules. Dat laatste toestel is een nieuwe aanwinst voor de Duitse luchtmacht, en één van de drie Duitse Herculessen die is uitgerust als tanker. Ook op de grond waren enkele typen van de Duitse luchtmacht van dichtbij te bewonderen, waaronder een Tornado in speciale tijgerbeschildering.

Tornado van de Duitse luchtmacht in tijger beschildering © Leonard van den Broek

KC-130J Hercules van de Duitse luchtmacht © Leonard van den Broek

Een andere “oudgediende” op de grond was een Duitse P-3C Orion. In tegenstelling tot de meeste Duitse Orions, heeft dit toestel geen dienst gedaan bij de Nederlandse Marine Luchtvaart Dienst (MLD). Het toestel dat op de vliegshow te zien was, is een voormalige US Navy P-3C, gebruikt als instructie-object (“ground instructional airframe”). Deze zal waarschijnlijk in de toekomst als “poortwachter” gaan fungeren op Nordholz. Een tweede Orion die op Nordholz bewaard zal blijven, heeft wél een verleden bij de Nederlandse MLD. Dit toestel (de 60+01, ooit “301” bij de MLD), is bestemd voor het “Aeronauticum”, het museum op Nordholz. Van de acht Nederlandse Orions die naar Duitsland zijn gegaan, zijn er zes doorverkocht aan Portugal.