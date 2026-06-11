Tegenslag voor nieuwkomer Riyadh Air

Na jaren wachten gaat de operatie van Riyadh Air eindelijk van start. De eerste vlucht naar Londen Heathrow is vertrokken. Maar ondanks de grote plannen van de nieuwe luchtvaartmaatschappij, stuit ze nu al op een tegenslag.

In de komende dagen gaan nieuwe routes van start en vliegt Riyadh Air naar bestemmingen als Jeddah, Caïro, Madrid, Manchester en Dubai. En op die laatste bestemming loopt de Saudische maatschappij tegen een probleem aan: ze had gehoopt vier slots per dag te krijgen, maar Dubai International Airport staat er maar eentje toe. Waarom de stad die keuze maakt is niet bekend, maar hoogstwaarschijnlijk wil Dubai goedkope Midden-Oosterse concurrentie in de belangrijke hub voorkomen.

Riyadh Air werd drie jaar geleden opgericht. De luchtvaartmaatschappij uit Saudi-Arabië is daar de tweede nationale airline, achter Saudi Arabian Airlines. Deze week nam ze haar eerste twee Boeing 787-9’s in ontvangst, registraties HZ-RXAA en HZ-RXAB. Dat is slechts het begin. Riyadh Air heeft nog 39 bevestigde 787’s in bestelling en een optie tot 33 extra. Daarnaast moet de vloot in de toekomst bestaan uit zestig A321neo’s en vijftig A350’s.

Eigen toestel

Woensdag 10 juni vertrok de eerste vlucht naar Londen Heathrow met Riyadh’s eigen toestel. De verbinding is niet helemaal nieuw: de maatschappij verbond Riyad al sinds oktober 2025 met de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Het is wel de eerste keer dat het niet meer met een geleased vliegtuig van Oman Air werd uitgevoerd.