Transavia-vlucht wijkt uit naar Tenerife

Een Transavia-vlucht van Schiphol naar Funchal is uitgeweken nadat het toestel langdurig in een holding pattern vloog. Er stond veel variabele wind, waardoor een landing nog niet mogelijk was. Omdat de situatie niet verbeterde besloot de bemanning vroegtijdig uit te wijken naar Tenerife.

Transavia-vlucht naar Funchal

Op 10 juni vertrekt Transavia-vlucht HV6629 vanaf Schiphol richting Funchal, uitgevoerd met een Airbus A321neo. Het is een vroege ochtendrotatie met vertrek rond 07:00 uur. Het toestel, PH-YHE, stijgt op vanaf de Kaagbaan en klimt naar kruishoogte op ongeveer 35.000 voet voor de route richting Madeira. In eerste instantie verloopt alles volgens plan, maar richting de nadering verandert het beeld langzaam, zoals zo vaak op Madeira, waar wind en verkeer samen een lastige rol spelen in de landing. Zodra het toestel het luchtruim rond Madeira bereikt, blijkt dat de situatie op Funchal Airport complexer is dan verwacht. ©Flightradar24

Brandstof raakt op

Door verkeer en wisselende weerscondities worden meerdere vliegtuigen in een holding pattern geplaatst om hun landingsvolgorde af te wachten. Ook HV6629 moet cirkelen boven de oceaan. Wat begint als een korte wachttijd verandert langzaam in een langdurige holdingfase, waarin de crew voortdurend de brandstofsituatie monitort. De combinatie van beperkte uitwijkmogelijkheden en de afstand tot het vasteland maakt dat elke extra minuut in de holding direct druk zet op de planning en uiteindelijk op de operationele beslissingen. Na een aantal rondes besluit de bemanning om uit te wijken. Op Tenerife kan het toestel veilig landen en wordt er direct bijgetankt om een tweede poging richting Madeira mogelijk te maken.

Tweede poging richting Madeira

Na de tankstop op Tenerife vertrekt de Airbus opnieuw richting Funchal, ditmaal met extra brandstof en een nieuwe poging om de bestemming te bereiken. Ook dit keer moet het toestel meerdere rondes vliegen in de holding pattern voor Funchal, maar ditmaal blijft er voldoende marge om de nadering voort te zetten. Uiteindelijk wordt de landing ingezet en landt HV6629 op Madeira. De landing wordt gevolgd door applaus, zowel in de cabine als op de grond. Maar daar houdt het probleem niet op voor de bemanning, want er doet zich een nieuw probleem voor.

©Flightradar24

Bemanning in tijdnood

Op Madeira ontstaat enige tijdsdruk voor de bemanning. Door vertragingen en het naderen van de maximale diensttijd staat de operatie onder druk. In zulke situaties krijgt de bemanning de mogelijkheid om te werken met zogenoemde commander’s discretion. Daarbij vraagt de captain, in overleg met het bemanningscentrum en de crew aan boord, of iedereen bereid is om onder de omstandigheden door te vliegen. In dat geval kan de operatie nog verantwoord worden voortgezet binnen de geldende rust- en werktijdregels. Met een hoge cost index wordt de terugvlucht uitgevoerd met prioriteit voor tijdswinst boven brandstofefficiënt vliegen, om zo snel mogelijk terug te keren naar Amsterdam. Uiteindelijk landt HV6629 binnen de marges op Schiphol.

Moeilijke luchthaven

De problemen rond Funchal ontstonden niet zomaar. De luchthaven van Madeira staat al jarenlang bekend als een van de meest uitdagende van Europa vanwege de ligging aan de oceaan en de sterke windstromen rond het eiland. Vooral plotselinge turbulentie tijdens de nadering kunnen een landing bemoeilijken. Dat leidt regelmatig tot holding patterns en soms tot uitwijkingen naar andere luchthavens. Daarbij worden de Canarische Eilanden vaak gebruikt als alternatief voor Funchal. Hoewel het nabijgelegen Porto Santo geografisch gezien een aantrekkelijk uitwijkveld is, kent ook die luchthaven beperkingen. Door de beperkte afhandelingscapaciteit en personeelsbezetting kan het vliegveld slechts een beperkt aantal uitgeweken toestellen tegelijk verwerken. Zodra meerdere vliegtuigen er naartoe uitwijken, wordt vaak gekozen voor grotere luchthavens op de Canarische Eilanden, zoals Tenerife, waar voldoende capaciteit beschikbaar is voor brandstof en passagiersafhandeling.