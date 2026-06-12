Air France-KLM houdt stand: ‘Crises zijn niet nieuw’ 

Ondanks alle spanningen in de wereld weten Air France en KLM zich relatief goed stand te houden, aldus topman Ben Smith. Volgens hem zijn crises niet nieuw voor de twee historische airlines.

De Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran hebben de luchtvaartsector wederom in een nieuwe crisis gegooid. Met name de airlines in het Midden-Oosten ervaren directe consequenties als gevolg van de verstoorde dienstregelingen. Maar ook airlines als KLM, Air France en andere maatschappijen in West-Europa zien de gevolgen van de toegenomen kerosineprijzen en de verstoringen op de markt.

Toch weet Air France-KLM zich relatief goed overeind te houden, zegt topman Ben Smith tegenover CNN tijdens de jaarlijkse IATA-bijeenkomst (AGM) in Rio de Janeiro. Volgens de CEO blijft de vraag ‘verrassend hoog’, ondanks de hogere ticketprijzen. Volgens hem ligt de oorzaak deels bij de weggevallen capaciteit van en vraag naar airlines in het Midden-Oosten.

Toch moet de crisis ook niet worden overdreven. ‘KLM is meer dan honderd jaar oud, Air France bijna honderd jaar, er waren ontzettend veel crises de laatste jaren. Crises zijn niet nieuw voor ons. De meest uitdagende was waarschijnlijk de coronapandemie. Het is niet leuk, maar onze teams weten goed met de situatie om te gaan en Air France-KLM heeft die crisis waarschijnlijk als een van de beste doorstaan.’

Brandstoftoeslag

De gestegen kerosineprijzen leiden wel tot zorgen bij de luchtvaartgroep. Hoewel er tot zeker het einde van de zomer voldoende kerosine beschikbaar is, kan de situatie daarna penibel worden voor de airlines binnen Air France-KLM. Het concern doet aan het zogenaamde hedging, waarbij de prijs voor een grote hoeveelheid kerosine al vooraf wordt afgesproken.

Daarom zijn er ook zorgen over de gestegen kerosineprijzen na afloop van de hedge-contracten. Volgens Smith lijkt het erop dat Air France-KLM tot wel twee miljard dollar meer gaat moeten betalen voor kerosine. Op de vraag waar dat geld vandaan moet komen, klinkt het antwoord dat het een ‘fijne balans’ is tussen vraag, aanbod en kosten. Volgens Smith moet deze worden heroverwogen naarmate de brandstofprijzen nog verder omhoog gaan.