EasyJet naar Schiphol met flinke vertraging: ‘Niet onze geluksdag’

Een easyJet-vlucht van Nice naar Amsterdam verliep niet helemaal soepel. Door een opstapeling van problemen landde de Airbus A320 met bijna drie uur vertraging op Schiphol. Een bekende Nederlander deelde de beelden op Instagram: ‘Niet onze geluksdag.’

De Airbus A320 van easyJet, registratie OE-LSM, vloog op 8 juni van Nice naar Schiphol. Vlucht U27952 duurde een uur en drie kwartier, en zou om 16:15 uur landen in Amsterdam. Althans, dat was de bedoeling. In plaats daarvan landde de Airbus bijna drie uur te laat op Nederlandse bodem. Dat had alles te maken met een opvallend probleem.

Aan boord zat YouTuber, rapper en acteur Défano Holwijn. In een video op Instagram liet hij zien wat er op dat moment aan de hand was. ‘Voor een bedrijf met de naam easyJet, maken jullie dingen helemaal niet easy’ begon hij zijn filmpje. Over de intercom werd verteld dat de pushback-truck niet was komen opdagen. Het duurde dusdanig lang voor deze kwam, dat de easyJet-vlucht een vertraging van drie uur opliep.

Extra opvallend: datzelfde probleem gebeurde eerder die dag ook. In zijn filmpje vertelt Défano dat een stewardess vervolgens omriep dat ze de passagiers graag wat snacks had aangeboden, maar alles was op. Dat kwam omdat de Airbus dus eerder die ochtend ook al buitensporig lang op de pushback moest wachten.

Als goedmakertje tijdens het wachten riep de piloot vervolgens om dat iedereen die dat wilde, van harte welkom was in de cockpit om een kijkje te nemen. Uiteindelijk kon de A320 om 17:10 uur alsnog aan de vlucht naar Amsterdam beginnen. Met een vertraging van bijna drie uur landde de machine op de Buitenveldertbaan. Daardoor had Défano Holwijn wel zijn Kanye West-concert gemist.

Achtergelaten passagiers

Chaos is niet altijd een onbekend woord voor easyJet. In april moest de luchtvaartmaatschappij – net als in het voorbeeld van Défano buiten haar schuld om – 122 passagiers achterlaten. Het nieuwe EES-systeem bij de paspoortcontrole in Milaan zorgde ervoor dat een grote groep reizigers de vlucht niet haalde. Het toestel vertrok richting Manchester met slechts 34 passagiers aan boord.