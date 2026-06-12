Groningen Airport wordt stillere luchthaven

Groningen Airport Eelde heeft in 2025 aanzienlijk minder meldingen over geluidshinder gekregen. Het aantal klachten daalde met ongeveer de helft. De meeste meldingen die binnenkwamen, gingen over lesvluchten.

Het Meldingenloket vliegverkeer Groningen Airport Eelde ontving in 2025 in totaal 933 meldingen over geluidshinder. In 2024 waren dat er nog 1834. Daarmee nam het aantal klachten binnen een jaar af met vijftig procent, laat de luchthaven in een persbericht weten. En dat terwijl het aantal vliegbewegingen op de noordse airport toenam: in 2025 waren er 59.571, een lichte stijging ten opzuchte van vorig jaar.

Die 933 meldingen van geluidshinder kwamen van een groep van 89 mensen. Uit die groep hadden vier personen het grootste aandeel in de klachten. Zij waren verantwoordelijk voor 76 procent van de meldingen. Volgens Groningen Airport is dat patroon niet anders dan vorig jaar.

De luchthaven benoemt dat de meeste meldingen gingen over lesvluchten. Die vormen tegelijkertijd ook het grootste deel van het vliegverkeer, met 75 procent. De KLM Flight Academy is op het vliegveld gestationeerd. Volgens Mark Gerritsen, Hoofd Trainingen van de vliegschool, laat de halvering in klachten zien dat de investeringen van de KLS werken. zijn. “Onze lesvliegtuigen zijn inmiddels volledig loodvrij en geschikt voor het gebruik van Sustainable Aviation Fuel. In de toekomst gaan we de huidige vloot inruilen voor een elektrische vloot. Wij leiden hier de piloten van de toekomst op en voelen tegelijkertijd een sterke verantwoordelijkheid richting onze omgeving.”

Een stiller Schiphol

Ook op Schiphol neemt het aantal meldingen van geluidshinder af. De luchthaven nam een maatregelenpakket in gebruik om het geluid in de regio te verminderen. Uit een eerste monitoring van de effecten, begin april dit jaar, bleek dat de maatregelen werkten. Vooral het aantal klachten over nachtvluchten nam af.