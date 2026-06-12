KLM neemt versneld afscheid Airbus A330

De dagen van de Airbus A330 bij KLM zijn dan nu toch echt geteld. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij neemt nu definitief afscheid van het toestel en de eerste is reeds vertrokken.

In haar laatste dagen vloog de machine op en neer naar Edmonton, Canada; Oranjestad, Aruba; en Lagos, Nigeria. Op 31 mei maakte de Airbus A330-200, registratie PH-AOA haar allerlaatste landing op Schiphol. Sindsdien staat de in 2005 gebouwde machine met bijnaam ‘De Dam’ op de luchthaven van Amsterdam. Vertrekken gebeurt pas weer wanneer deze afreist naar een luchthaven om te worden ontmanteld.

Dat is niet alleen het lot voor de eerste Airbus A330-200 die KLM ooit in ontvangst nam. Ook de andere vijf -200’s zullen snel volgen. Tegenover het medium FlightGlobal bevestigt CEO Marjan Rintel dat KLM vervroegd afscheid zal nemen van haar A330-deelvloot. ‘We proberen het uitfaseren van de A330-200 te versnellen, en de eerste is al weg.’

Volgens Rintel zal het uitfaseren ongeveer gelijklopen met de ontvangst van de nieuwe A350’s. KLM verwacht haar eerste tegen het eind van de zomer in ontvangst te mogen nemen. Later in het jaar moeten de volgende twee vliegtuigen zich bij de vloot van KLM voegen, waarmee het ook einde oefening zal zijn voor de PH-AOB en PH-AOC.

Vlootstrategie

Het uitfaseren van de -200-deelvloot gaat vrijwel in harmonie met Air France. Beide airlines zetten hun oudere Airbussen momenteel veelal in op routes naar West-Afrika en het Caraïbisch gebied. Ook Air France heeft een deelvloot bestaande uit zes machines, waarvan het oudste exemplaar momenteel aan de grond staat. De airline verwacht haar laatste A330’s in het eerste kwartaal van 2027 weg te doen.

Samen delen de Fransen en de Nederlanders een gezamenlijke order voor A350’s en A350F’s. De laatstgenoemde bestaat uit zes toestellen, drie voor de vrachttak van elke airline. De eerste A350F loopt echter flinke vertraging op als gevolg van een reorganisatie bij Airbus en problemen met het leveren van motoren. Daardoor moet de airline noodgedwongen langer vliegen met de Boeing 747F, die verschillende beperkingen met zich meebrengt.