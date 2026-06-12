Passagier gewond aan boord van opvallende 777 

Op de luchthaven van Antalya, Turkije, heeft een opmerkelijk incident plaatsgevonden. Een Boeing 777 van Turkish Airlines liep flink schade op na een fout op de luchthaven met minstens één gewonde als gevolg.

De 777 vertrok donderdagavond 20:00 uur op vlucht TK2430 vanuit Istanboel richting de Turkse badplaats Antalya. Na de landing was het vliegtuig onderweg naar de gate toen het misging. De Boeing 777-300ER, registratie TC-LKD, raakt een lichtmast die zich als gevolg dwars door de romp heen boorde. Bij het incident liep het toestel flinke schade op en minstens één passagier raakte gewond.

Door het wegvallen van de luchtdruk in de cabine kwamen de zuurstofmaskers naar beneden. Alle 267 passagiers wisten veilig van boord te geraken door ondersteuning van het cabine- en het grondpersoneel. Het is onduidelijk of de opgelopen verwondingen het resultaat waren van het doorboren van de cabine, of dat dit gebeurde tijdens de evacuatie. Sommige berichten spreken zelfs van drie gewonden.

Het is nog onduidelijk hoe het precies kon dat het vliegtuig zich op de deze plek begaf. De Turkse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het incident. Volgens Aviation Safety Network bevond de machine zich op een taxibaan waarbij de afstand tussen de middenlijn en de paal 29 meter was. De 777 heeft een spanwijdte van bijna 65 meter.

Het lijkt er daarom dat de machine op een verkeerde taxibaan terecht is gekomen. Het is vooralsnog onduidelijk of dit een fout is van de cockpit, of dat er in de toren iets is misgegaan. Het onderzoek zal uitwijzen wat de daadwerkelijke oorzaak is van de gebeurtenissen in Turkije.

Opvallende Boeing

Toen de eerste beelden op de sociale media verschenen, waren velen verbaasd over het kleurenschema van de machine. De Boeing 777-300ER is namelijk uitgedost in de livery van het Indiase IndiGo. Het toestel was net teruggekeerd in Turkije nadat de leasetermijn van drie jaar was afgelopen. IndiGo leasede het vliegtuig van Turkish Airlines voor haar routes tussen Istanboel en Delhi / Mumbai.

De Turken hebben het vliegtuig nog niet opnieuw in hun eigen kenmerkende rood gespoten. Mogelijk staat de TC-LKD voorlopig weken tot maanden aan de grond. Het doorboorde stuk van de romp zal volledig vervangen moeten worden, inclusief de kapotte onderdelen in de cabine. Ook de vleugel liep flinke schade op, waarbij ook de brandstoftanks en andere cruciale onderdelen mogelijk geraakt zijn.