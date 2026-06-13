Airline schrapt vluchten naar Schiphol: ‘Hoge brandstofkosten’

Het effect van de oliecrisis wordt steeds meer merkbaar. Onlangs heeft de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet aangekondigd opnieuw vluchten te schrappen vanwege de aanhoudend hoge brandstofkosten. Daarbij wordt ook gesneden in de verbinding naar Schiphol. In september verdwijnen tien vluchten uit de dienstregeling, gevolgd door nog twee vluchten begin oktober.

Schiphol verliest WestJet-vluchten

WestJet laat weten dat de maatschappij sinds april al bezig is met het terugbrengen van capaciteit op verschillende routes binnen haar netwerk. De reden is volgens de airline duidelijk: ‘hoge brandstofkosten’. Met name op trans-Atlantische routes wordt het aanbod tijdelijk teruggeschroefd. WestJet haalt in september tien vluchten uit de dienstregeling tussen Halifax en Schiphol. De eerste annuleringen vinden plaats vanaf 17 september, terwijl de laatste geschrapte vlucht op 29 september staat gepland. In oktober volgen nog eens twee geschrapte vluchten op 5 en 6 oktober. In totaal verdwijnen hierdoor twaalf retourvluchten uit het schema, goed voor een capaciteitsreductie van ruim 2.000 stoelen.

Andere Europese bestemmingen

Opvallend is dat WestJet een groot deel van haar Europese netwerk ongemoeid laat. De verbindingen van Halifax naar Edinburgh, Londen Gatwick en Parijs Charles de Gaulle blijven ongewijzigd. Ook de routes vanuit St. John’s naar Dublin en Parijs worden niet aangepast. Daarmee lijkt Amsterdam voorlopig een van de weinige Europese bestemming waarop daadwerkelijk wordt gesneden. De maatschappij benadrukt dat de maatregelen specifiek zijn gericht op het afstemmen van capaciteit op de verwachte vraag in combinatie met de gestegen brandstofkosten.

Vluchten in 2025 hervat

WestJet zette in 2025 opnieuw voet aan de grond op Schiphol, na een afwezigheid van twee jaar. De Canadese maatschappij hervatte de verbinding met Nederland. Waar WestJet eerder met Boeing 787 Dreamliners op Schiphol vloog, werd dit keer gekozen voor de Boeing 737 MAX 8. De terugkeer volgde op eerdere operationele uitdagingen, waaronder beperkte slotbeschikbaarheid op Schiphol. Met de herintroductie van de route werd Halifax gepositioneerd als nieuwe Europese gateway voor de Canadese carrier, waarmee WestJet haar trans-Atlantische netwerk verder uitbreidde naast bestemmingen als Londen, Parijs, Dublin en Edinburgh. Die uitbreiding blijkt echter van korte duur, aangezien op deze route inmiddels opnieuw capaciteit wordt teruggeschroefd.