KLM Boeing 787 keert terug naar Schiphol met geklapte band

Een intercontinentale KLM-vlucht naar Japan is op 11 juni 2026 kort na vertrek teruggekeerd naar Schiphol vanwege een geklapte band. De Boeing 787 Dreamliner klom aanvankelijk naar 31.000 voet en keerde pas boven West-Duitsland om richting Amsterdam.

Geklapte band op Schiphol

De Boeing 787-9 met registratie PH-BHG vertrok vanaf runway 18L en leek aanvankelijk zonder bijzonderheden te zijn opgestegen. Kort na vertrek werd echter op de startbaan veel brokstukken aangetroffen, wat duidt op een geklapte band. Het toestel klom door naar FL310 en vloog vervolgens via het Duitse luchtruim richting onder meer Münster en Paderborn. Op basis van gegevens van Flightradar24 maakte het toestel meerdere cirkels in de regio en voerde het uiteindelijk boven het IJmeer nog een laatste holding uit op circa 3.800 voet. Daarna werd de nadering richting Schiphol ingezet, waar het toestel veilig landde op runway 27. Uiteindelijk kreeg The Aviation Herald bevestiging dat er een band is geklapt.

©Flightradar24

Inspectie en stilstand

Na de landing werd het toestel van de baan gehaald en naar het platform getaxied voor technische inspectie. De Dreamliner blijft vervolgens langdurig aan de grond in Amsterdam. Vlucht KL868 naar Japan op 12 juni is ook geannuleerd, omdat deze met hetzelfde toestel zou worden uitgevoerd. Na een dergelijk incident volgen uitgebreide inspecties van het landingsgestel en is er mogelijk vervolgschade aan remcomponenten of wielassemblages. Om het toestel weer luchtwaardig te verklaren is tijd nodig voor eventuele reparaties. De Dreamliner, met de naam ‘Mimosa’ binnen de vloot, werd in juni 2016 geleverd aan KLM.