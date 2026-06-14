F-35’s escorteren ‘keizerlijke’ Boeing 777’s naar Schiphol

Zaterdagavond is het keizerlijk echtpaar van Japan aangekomen op Schiphol voor een officieel staatsbezoek. De twee Boeing 777’s van de Japanse luchtmacht, met aan boord de Japanse delegatie, landden rond zeven uur in de avond.

Keizerspaar Japan geland op Schiphol

Op uitnodiging van koning Willem-Alexander brengen keizer Naruhito en keizerin Masako een staatsbezoek aan Nederland. Het officiële deel van het bezoek begint woensdag en zal drie dagen duren. De Japanse keizer zal dan onder meer Delft, Leiden en Amsterdam bezoeken. Ook zal er een ontmoeting plaatsvinden met minister-president Jetten. Tot en met dinsdag is er ruimte voor een informeel programma voor het keizerlijk paar.

Keizerlijke ontvangst op Schiphol voor delegatie Japan © Wytze van den Broek

Boeing 777 van de Japanse luchtmacht op Schiphol © Wytze van den Broek

Boeing 777 van de Japanse luchtmacht op Schiphol © Wytze van den Broek

Escorte door Nederlandse F-35’s

Bij binnenkomst in het Nederlandse luchtruim werd het toestel geëscorteerd door twee F-35’s van de vliegbasis Leeuwarden. Het is de eerste keer dat de Japanse 777’s van de Japanse “Royal Flight” naar Nederland komen. De toestellen werden eind 2018 afgeleverd aan Japan, ter vervanging van twee Boeing 747’s. Begin 2019 kwamen de twee 747’s van de Japanse luchtmacht voor een laatste keer naar Schiphol, vanwege een staatsbezoek van de toenmalige Japanse premier Abe aan Nederland.

Op vrijdag 19 of zaterdag 20 juni zal de Japanse delegatie doorreizen naar België. Het keizerlijk paar zal vanaf dinsdag 23 juni een officieel staatsbezoek afleggen aan België, op uitnodiging van de Belgische koning.