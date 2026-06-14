KLM 737 schakelt motor uit tijdens vlucht door motorstoring

Een KLM Boeing 737 is tijdens een vlucht van Bergen naar Amsterdam uitgeweken naar Billund. De rechtermotor werd in de lucht uitgeschakeld na een melding van lage oliedruk. De bemanning besloot daarop tot een voorzorgslanding in Denemarken.

Eén motor uitgeschakeld

Het toestel, PH-BXY, vertrok op 12 juni om 11:46 uur vanaf Bergen en klom door naar een kruishoogte van circa 38.000 voet. Passagiers meldden tegenover The Aviation Herald dat er tijdens de klim twee harde klappen werden gehoord. Volgens de bron ging het om een lage oliedrukmelding in de rechter CFM56-motor, waarop de bemanning deze preventief uitschakelde. Vervolgens besloot de crew om niet door te vliegen naar Schiphol, maar uit te wijken naar Billund in Denemarken, dat werd aangemerkt als geschikte uitwijkluchthaven.

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Landing in Billund

De 737 landde uiteindelijk ongeveer een uur na het opstijgen veilig op de luchthaven van Billund. De landing verliep zonder verdere incidenten, waarna het toestel werd opgevangen door grond- en technische teams voor inspectie. Passagiers konden het vliegtuig veilig verlaten. De daaropvolgende vlucht van Amsterdam naar Madrid en terug met dit toestel is om deze reden geannuleerd. Volgens gegevens van Flightradar24 staat het vliegtuig nog steeds in Billund.