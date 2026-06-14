KLM-route naar Suriname hersteld na uitspraak van de rechter

Na weken van verstoringen op de route tussen Amsterdam en Paramaribo is er goed nieuws voor reizigers van KLM. De problemen ontstonden nadat GOw2 weigerde brandstof te leveren in Suriname. De rechter greep in en stelde de brandstoflevering alsnog verplicht. Daarmee kwam een einde aan een periode waarin vluchten regelmatig moesten uitwijken en reizigers te maken hadden met lange vertragingen. Inmiddels is de route hersteld.

Amsterdam-Paramaribo herstelt

Sinds het ingrijpen van de rechter is de situatie op de route weer stabiel. KLM voert opnieuw rechtstreeks vluchten uit, zonder verplichte tussenstops voor brandstof in de regio. Data van Flightradar24 laten zien dat de operatie sinds 6 juni volgens schema verloopt. Voor KLM betekent dit dat een belangrijke intercontinentale verbinding weer voorspelbaar en planbaar is geworden. Hoewel het onderliggende commerciële geschil over tarieven en concessievergoedingen nog niet definitief is afgerond, is de acute operationele verstoring voorbij en is de route na een periode van verstoring teruggekeerd naar een stabiele uitvoering.

©Flightradar24

Verstoring tussen 26 mei en 5 juni

Tussen 26 mei en 5 juni 2026 werd de route Schiphol–Paramaribo ernstig verstoord door een conflict rond brandstoflevering op de luchthaven van Paramaribo. Door een geschil tussen KLM en brandstofleverancier GOw2 Energy Suriname werd de levering tijdelijk stopgezet. In deze periode moesten KLM-vliegtuigen uitwijken naar alternatieve locaties om te kunnen tanken, wat leidde tot langere vliegtijden, extra complexiteit in de planning en merkbare impact voor passagiers die te maken kregen met vertragingen en onzekerheid over hun verbinding naar Nederland of Suriname.

Doordat in Paramaribo niet altijd kon worden bijgetankt, moesten toestellen uitwijken naar alternatieve luchthavens in de regio. In meerdere gevallen werd Cayenne in Frans-Guyana gebruikt als noodoplossing, terwijl eerder ook Port of Spain in Trinidad en Tobago al als uitwijklocatie werd ingezet. Deze omwegen leidden niet alleen tot langere vliegtijden, maar ook tot extra complexiteit in crewplanning, grondafhandeling en slotcoördinatie. Bovendien nam de operationele druk toe, omdat elke extra stop in een langeafstandsschema invloed heeft op aansluitingen, rusttijden van bemanning en de algehele betrouwbaarheid van het netwerk. KLM gaf in die periode zelf al aan dat de situatie zorgde voor extra kosten en verhoogde onzekerheid richting passagiers, terwijl de luchtvaartmaatschappij tegelijkertijd probeerde de impact op reizigers zo beperkt mogelijk te houden.