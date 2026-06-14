KLM-topvrouw hint op voorkeur voor nieuw toestel: ‘Zeer tevreden’

KLM-topvrouw Marjan Rintel heeft zich opvallend positief uitgelaten over vliegtuigbouwer Embraer, terwijl achter de schermen een belangrijke vlootstrijd woedt. KLM Cityhopper staat voor een strategische keuze die de toekomst van haar regionale netwerk voor tientallen jaren kan bepalen. Daarbij gaat het om de vraag welk toestel de verouderende Embraer E190-vloot moet opvolgen. Hoewel zowel de Braziliaanse Embraer E2 als de Airbus A220 nog in de race zijn, lijken de recente uitspraken van Rintel erop te wijzen dat de voorkeur binnen KLM richting de huidige partner uit Brazilië uitgaat.

‘Wij zijn zeer tevreden met Embraer’

In een interview liet Rintel weinig ruimte voor interpretatie over de relatie tussen KLM en Embraer. ‘Wij zijn zeer tevreden met Embraer’, aldus de topvrouw, meldt Aero Telegraph. KLM onderhoudt al jarenlang nauwe banden met de Braziliaanse fabrikant en is bovendien de grootste Embraer-klant van Europa. Momenteel vliegen er 59 Embraer-toestellen binnen de KLM-groep. Die vloot bestaat uit de E175, E190 en de nieuwste generatie E2-toestellen. De positieve woorden van Rintel komen op een moment waarop KLM Cityhopper een cruciale keuze moet maken voor de vervanging van een deel van zijn regionale vloot. Daarmee worden haar uitspraken gezien als een belangrijk signaal in de strijd tussen Embraer en Airbus.

Beslissing ligt niet alleen bij KLM

Wanneer de definitieve keuze wordt gemaakt, wilde Rintel niet zeggen. Wel maakte zij duidelijk dat de beslissing niet uitsluitend in Amsterdam wordt genomen. ‘Dat hangt niet alleen van mij af’, zei de KLM-topvrouw, verwijzend naar de besluitvorming binnen de Air France-KLM Groep. Net als bij andere grote vlootinvesteringen wordt de uiteindelijke keuze op groepsniveau beoordeeld. Daardoor spelen naast de wensen van KLM ook de belangen van Air France en de bredere strategie van de luchtvaartgroep een belangrijke rol. KLM Cityhopper-directeur Maarten Koopmans gaf eerder aan dat de maatschappij ernaar streeft om nog dit jaar een knoop door te hakken over de toekomstige regionale vloot.

Airbus blijft nadrukkelijk in beeld

Tegelijkertijd maakte Rintel duidelijk dat KLM ook intensief samenwerkt met Airbus. De luchtvaartmaatschappij ontvangt momenteel nieuwe Airbus A321neo-toestellen voor haar Europese netwerk en verwacht later dit jaar de eerste Airbus A350 in ontvangst te nemen. Daardoor blijft Airbus een serieuze kandidaat voor Cityhopper. De Airbus A220 wordt door veel Europese luchtvaartmaatschappijen ingezet, waaronder Air France, Lufthansa en ITA Airways. Airbus benadrukte tijdens de recente IATA-top in Brazilië dat het toestel wereldwijd steeds meer marktaandeel wint en inmiddels meer dan vijfhonderd keer is geleverd.

Embraer wijst op voordelen

Embraer ziet de toekomst juist in verdere groei van de E2-familie. CEO Arjan Meijer benadrukte tijdens dezelfde IATA-bijeenkomst dat luchtvaartmaatschappijen goed moeten nadenken voordat zij een tweede vliegtuigtype aan hun vloot toevoegen. Volgens hem brengt dat extra operationele complexiteit met zich mee en moet een nieuw toestel daarom duidelijke meerwaarde bieden. Om dat punt te illustreren gebruikte hij een opvallende vergelijking. ‘In de keuken gebruik je niet hetzelfde mes voor alles. Je kiest een groter of kleiner mes omdat je flexibiliteit wilt.’ Daarmee verwees Meijer naar de positionering van de E2-serie, die volgens Embraer beter aansluit op het regionale segment tot ongeveer honderdvijftig stoelen dan de grotere Airbus A220.