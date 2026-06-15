Airbus haalt grote H145-bestelling binnen: ‘We zijn vereerd’

De grootste aanbieder van helikopterdiensten voor noodhulp en speciale missies in Europa heeft een order geplaatst bij Airbus Helicopters voor vijftien H145-helikopters. De toestellen worden ingezet binnen het brede Europese netwerk van Avincis en moeten de capaciteit in onder meer Scandinavië, Italië en Spanje versterken. De vlootuitbreiding richt zich vooral op medische vluchten en aanvullende missies zoals offshore transport.

Strategische vlootuitbreiding

De uitbreiding moet niet alleen zorgen voor meer beschikbaarheid van luchtambulances en reddingscapaciteit, maar ook voor een betere spreiding van bases en snellere responstijden in afgelegen of moeilijk bereikbare gebieden, waar elke minuut telt bij medische noodsituaties of complexe reddingsoperaties. ‘De H145 is het ideale platform voor onze operaties en biedt de betrouwbaarheid en prestaties die nodig zijn om levens te redden en gemeenschappen te beschermen in de meest uitdagende omgevingen. We kijken ernaar uit om onze succesvolle samenwerking met Airbus voort te zetten terwijl we onze vloot moderniseren voor de toekomst’, aldus John Boag, CEO van Avincis Group.

©Airbus / Domenico Marchi

‘We zijn vereerd’

Ook bij Airbus Helicopters klinkt tevredenheid over de nieuwe samenwerking met Avincis. ‘We zijn vereerd dat Avincis opnieuw kiest voor de H145 ter ondersteuning van haar vitale missies in heel Europa. Deze overeenkomst toont de veelzijdigheid van de H145 als een multi-mission platform dat moeiteloos kan schakelen tussen levensreddende EMS-taken en de veeleisende eisen van offshore wind- en energievervoer. Ons doel is om Avincis te voorzien van de meest betrouwbare en efficiënte middelen om hun missiesucces te garanderen, ongeacht hoe complex de operationele omgeving is’, aldus Matthieu Louvot, CEO van Airbus Helicopters.