KLM 777 maakt spectaculaire go-around op Schiphol (video)

Een Boeing 777-300ER van KLM heeft op Schiphol een spectaculaire go-around uitgevoerd tijdens de landing. Op videobeelden is te zien hoe het toestel tijdens de eindnadering worstelt met een stevige zijwind, waarna de piloten met vol vermogen weer opstijgen.

Go-around op Schiphol

Het toestel, registratie PH-BVW, was onderweg vanuit São Paulo en naderde de Polderbaan toen de bemanning besloot de landing op het laatste moment af te breken. Daarbij geven de piloten veel vermogen aan de motoren en klimt het toestel opnieuw weg van de landingsbaan voor een nieuwe poging. Een go-around is een standaardprocedure binnen de luchtvaart en wordt toegepast wanneer de bemanning van oordeel is dat een veilige landing niet langer gegarandeerd kan worden. Hoewel een doorstart voor passagiers soms onverwacht kan aanvoelen, geldt deze juist als een voorbeeld van goed risicomanagement en professioneel handelen in de cockpit.

KLM Boeing 777

Het toestel in kwestie is een Boeing 777-300ER van KLM. Het vliegtuig werd in maart 2021 afgeleverd als een vrij jonge 777, gebouwd in Everett (PAE) door Boeing en inmiddels ongeveer 5 jaar oud. PH-BVW draagt de naam ‘Canadian Rocky Mountain Parks’, een van de vele KLM-toestellen die vernoemd zijn naar nationale parken wereldwijd. Volgens Planespotters.net kende het toestel in 2025 kortstondig een technische onderbreking na een incident tijdens de start waarbij de linkermotor compressor stalls vertoonde, waarna het vliegtuig tijdelijk uit dienst werd genomen voordat het in juli 2025 weer werd vrijgegeven voor operationele inzet. Inmiddels is PH-BVW weer actief binnen de vloot en wordt het ingezet op intercontinentale vluchten vanuit Schiphol.