KLM wint titel voor beste service in Europa

KLM is tijdens de APEX Best Awards 2026 uitgeroepen tot winnaar van de titel ‘Best Cabin Service’ in Europa. De onderscheiding plaatst de Nederlandse luchtvaartmaatschappij aan kop op het gebied van service aan boord.

APEX Best Awards 2026

De prijs is extra relevant omdat deze is gebaseerd op meer dan een miljoen beoordelingen van passagiers, verzameld via het TripIt-platform van Concur. Passagiers beoordelen hun vlucht op vijf cruciale onderdelen: stoelcomfort, cabin service, eten en drinken, entertainment en wifi. Binnen Europa won KLM de titel voor beste cabin service. Turkish Airlines kreeg een dubbele erkenning met de prijzen voor beste entertainment en beste eten en drinken. Finnair werd onderscheiden voor beste stoelcomfort, terwijl airBaltic de titel voor beste wifi in Europa in de wacht sleepte.

Pioneer of the Year

Eerder dit jaar sleepte dochtermaatschappij KLM Cityhopper ook een internationale erkenning binnen. KLM Cityhopper werd in januari bekroond met de titel Pioneer of the Year tijdens The Aviation Challenge 2025 van SkyTeam. Dat is een wereldwijd initiatief dat luchtvaartmaatschappijen uitdaagt om concrete en schaalbare verbeteringen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. De regionale dochter van KLM wist zich te onderscheiden met een project rondom het 100% SAF-ticket, waarbij de volledige toeslag voor duurzame vliegtuigbrandstof direct werd geïntegreerd in de ticketprijs. Daarmee werd niet alleen getest hoe passagiers reageren op de doorberekening van SAF, maar ook hoe het gebruik van duurzame brandstof structureel kan worden genormaliseerd binnen de commerciële luchtvaart.