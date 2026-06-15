Lelystad Airport over vakantievluchten: ‘De basis op orde’

Lelystad Airport staat aan de vooravond van een nieuwe fase. De luchthaven maakt zich klaar voor vakantievluchten en militaire inzet, die structureel naast elkaar zullen bestaan. In een recente videoboodschap schetst de luchthaven een toekomst waarin civiele luchtvaart, defensiecapaciteit en regionale economie in één geïntegreerd model samenkomen. ‘We hebben de basis op orde’, klinkt het.

Civiel en militair op één luchthaven

De kern van de visie rond Lelystad Airport is de combinatie van burgerluchtvaart en defensie, die in de video expliciet wordt gepresenteerd als strategische meerwaarde voor Nederland. ‘We versterken daarmee onze internationale bereikbaarheid en onze nationale weerbaarheid’, wordt gesteld. De komst van F-35-gevechtsvliegtuigen en de bredere rol van Defensie op de luchthaven worden gekoppeld aan de opening voor vakantievluchten. Volgens de toelichting biedt de bestaande infrastructuur een unieke kans om snel op te schalen, omdat veel systemen al aanwezig zijn of gedeeld kunnen worden. Daarbij wordt gewezen op gedeelde voorzieningen zoals luchtverkeersleiding, brandstofvoorziening, brandweer en onderhoud.

De basis op orde richting 2027

Een centrale boodschap is dat de luchthaven operationeel klaar zou zijn om vakantievluchten te ontvangen zodra het politieke en juridische traject is afgerond. ‘We hebben de basis op orde.’ Daarbij wordt benadrukt dat Lelystad Airport en LVNL al voorbereid en inzetbaar zijn. Tegelijkertijd wordt erkend dat zorgvuldigheid voorop staat, inclusief de noodzaak van een natuurvergunning en een aangepast luchthavenbesluit. Het bestaande luchthavenbesluit uit 2015 vormt daarbij het vertrekpunt, maar moet worden herzien om commerciële vakantievluchten juridisch mogelijk te maken.

Economische spin-off voor Flevoland

De ontwikkeling wordt nadrukkelijk gekoppeld aan economische groei in de regio. ‘Het is niet zozeer de werkgelegenheid vanuit het vliegveld, maar ook alles wat denkt: daar moet ik zitten’, zegt Annemiek Schaap, directeur Bedrijfskring Lelystad. Volgens de luchthaven staan ondernemers klaar om die groei te benutten. Daarnaast wordt expliciet gekeken naar koppelingen met lokale economieën, waaronder landbouw en regionale productie, waarbij wordt genoemd dat lokale producten een plek kunnen krijgen binnen de luchthavenomgeving en distributieketens.

Politieke planning en randvoorwaarden

De realisatie van de plannen is sterk afhankelijk van politieke besluitvorming en juridische procedures. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt gewerkt aan een opening in oktober 2027. ‘Lelystad Airport ligt er al. De terminal voor vakantiegangers is gebouwd en bijna klaar voor gebruik. We zorgen het komende jaar dat juridisch én operationeel alles klaar staat voor vakantievluchten. Zodra de natuurvergunning er is, kunnen reizigers direct instappen. We bereiden alles voor, zodat geen kostbare tijd verloren gaat’, zei minister Vincent Karremans.