Strand in Turkije ontruimd na vondst van bewapende drone

Op een strand aan de Turkse Zwarte Zeekust is een bewapende militaire drone aangetroffen. De vondst leidde tot de onmiddellijke ontruiming van het gebied en zorgde voor onrust onder strandbezoekers.

Munitie aangetroffen op militaire drone

De drone werd aangetroffen op het Kapısuyu-strand in het district Kurucaşile, in de provincie Bartın nabij de grens met Kastamonu. Ooggetuigen zagen het beschadigde toestel op het strand liggen en waarschuwden direct de hulpdiensten. Kort daarna arriveerden specialisten ter plaatse. Uit eerste inspecties bleek dat het ging om een militaire onbemande drone waarop zich nog munitie bevond. Volgens het Turkse Hava Sosyal Medya bleek inderdaad dat er munitie op de drone zat.

Rusland-Oekraïne

Vooralsnog is niet bekend uit welk land de drone afkomstig is. Turkse autoriteiten onderzoeken hoe het toestel in zee terechtkwam en uiteindelijk op de kust belandde. Volgens de eerste inschattingen zou de drone via stromingen in de Zwarte Zee naar de Turkse kust kunnen zijn gedreven. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid dat het toestel verband houdt met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Sinds het uitbreken van dat conflict zijn meerdere militaire objecten, waaronder zeemijnen en wrakstukken, in delen van de Zwarte Zee aangetroffen. De locatie waar de drone werd gevonden ligt aan dezelfde kustlijn waar dergelijke vondsten eerder zijn gedaan.

Explosieven

Sinds september 2025 worden er vaker onbemande systemen aangetroffen op Turkse stranden. In maart 2026 leidde dat nog tot een opvallende vondst bij de stad Ünye in de provincie Ordu, waar een Amerikaanse AEGIR-W, uitgerust met een explosieve lading, op het strand aanspoelde. De Turkse marine zette toen specialistische eenheden in om het vaartuig naar open zee te slepen en daar gecontroleerd tot ontploffing te brengen. Ook eerdere gevallen, zoals een Oekraïense Magura-zeedrone die in september 2025 door vissers werd ontdekt, worden in verband gebracht met systemen die tijdens operaties in de Zwarte Zee hun verbinding verloren of technisch uitvielen.