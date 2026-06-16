Airbus A320 wijkt uit naar Schiphol met noodsituatie

Een vlucht van Aer Lingus is zondagochtend abrupt geëindigd in een noodlanding op Nederlandse bodem. Onderweg naar Athene zond de bemanning squawk 7700 uit, waarna het toestel uitweek naar Schiphol.

Noodsituatie boven Europa

Vlucht EI440, uitgevoerd met een Airbus A320, registratie EI-DEL, vertrok vanaf Dublin Airport. Kort daarna bereikte het toestel een kruishoogte van 35.000 voet en verliet ter hoogte van Norwich het Engelse luchtruim. Na een korte oversteek over de Noordzee, in de omgeving van de Maasvlakte, zette het toestel onverwacht een daling in. Nabij Hoek van Holland maakte het vervolgens een cirkelvormige manoeuvre, waarna de daling werd voortgezet tot ongeveer 8.400 voet. Op dat moment activeerde de bemanning de internationale noodcode squawk 7700 en werd koers gezet richting Schiphol.

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Landing op Schiphol

Kort na het uitzenden van het noodsignaal landt vlucht EI440 op baan 36C, slechts één uur en negentien minuten na vertrek uit Dublin Airport. Na de landing taxiede de Airbus A320 door naar gate D22. Wat er exact aan boord is gebeurd, is vooralsnog niet duidelijk. Wel meldt Airlive dat er medisch personeel bij de gate klaarstond. Het zou mogelijk gaan om een passagier die onwel is geworden. Bovendien is het toestel enkele uren later opnieuw van Schiphol naar Athene gevlogen.