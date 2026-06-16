Chaos op luchthaven over de grens tijdelijk hersteld

Op Brussels Airport is de rust weer grotendeels teruggekeerd na een uitzonderlijke dag van chaos. Door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner ontstonden de problemen. Medewerkers legden het werk neer vanwege onvrede over hun arbeidsomstandigheden en een aangekondigd nieuw verloningssysteem.

‘De medewerkers hebben intussen het werk hervat. Check-in en boarding voor vluchten die door hen worden behandeld, kunnen weer normaal verlopen’, meldt Brussels Airport volgens Nieuwsblad. De luchthaven waarschuwt wel dat er nog vertragingen als gevolg daarvan mogelijk zijn.

Oplopende frustratie onder medewerkers

De staking vloeide voort uit maandenlange spanningen op de werkvloer. Volgens de vakbonden ACV Puls, BBTK en Synova voelden werknemers zich onvoldoende gehoord, gewaardeerd en betrokken. Vooral de invoering van een nieuw verloningssysteem zonder voorafgaand sociaal overleg werd genoemd als directe aanleiding. Vakbondsvertegenwoordiger Jorn Hanssens van ACV Puls sprak van een al langer aanslepende ontevredenheid over het personeelsbeleid, waarbij ervaren medewerkers volgens hem nog steeds evenveel verdienen als starters, ondanks jarenlange verantwoordelijkheid aan de gates en complexe operationele taken. Hij benadrukte dat de situatie diep zit: ‘De algemene context is het fundamentele gebrek aan waardering en respect voor die enorme flexibiliteit die hier op de luchthaven gevraagd wordt. Dus ja, op een bepaald moment stopt het.’

Tientallen vluchten vertraagd

De gevolgen van de staking waren volgens Belgische media meteen zichtbaar: lange rijen bij check-inbalies, vertraagde boardingprocedures en operationele druk bij luchtvaartmaatschappijen die afhankelijk zijn van Aviapartner. Brussels Airport meldde dat uiteindelijk een zestigtal vluchten getroffen werd en dat er vertragingen waren van één tot drie uur. Volgens latere updates ging het om ongeveer twintig vluchten met directe hinder, maar de luchthaven benadrukte dat de impact wisselend was per maatschappij, omdat concurrent Alyzia op sommige vluchten de afhandeling overnam. Toch bleef de situatie voor passagiers onvoorspelbaar, met opstoppingen aan de balies en vertraagde boarding, terwijl de luchthaven waarschuwde dat vervolgvertragingen mogelijk zijn, zelfs nadat de eerste werkonderbreking al was afgezwakt.