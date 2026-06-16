KLM Cargo introduceert innovaties: ‘Volgende fase’

De vrachtdivisie van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep Air France-KLM heeft verschillende innovaties aangekondigd. Volgens het bedrijf gaat het om technologie. ‘AI wordt een van de belangrijkste versnellers van de volgende fase van onze commerciële transformatie’, zegt GertJan Roelands, Senior Vice President Commercial bij Air France-KLM Martinair Cargo.

Begin van een grotere verandering

Volgens Roelands vormen de nieuwe toepassingen slechts de eerste stap in een bredere AI-strategie. ‘Wij geloven dat kunstmatige intelligentie fundamenteel zal veranderen hoe klanten luchtvrachtdiensten zoeken, boeken, beheren en gebruiken.’ Hij verwacht dat AI in de toekomst een steeds grotere rol gaat spelen tijdens de volledige klantreis, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde aanbevelingen, voorspellende dienstverlening en slimme ondersteuning bij besluitvorming. ‘Door geavanceerde technologie te combineren met de expertise van onze medewerkers bouwen we aan de volgende generatie klantbeleving binnen de luchtvracht’, voegt hij toe.

Nieuwe innovatie

Een van de nieuwe toepassingen is Auto-Fill, een functie binnen het online boekingsplatform myCargo. Klanten kunnen vrachtinformatie uit een e-mail of andere tekstbron kopiëren en rechtstreeks in het systeem plakken, waarna de AI-software automatisch gegevens zoals afmetingen, gewicht en het aantal colli herkent en invult in de juiste boekingsvelden. Volgens de luchtvaartmaatschappij vermindert dit de hoeveelheid handmatig invoerwerk, neemt de kans op fouten af en kunnen klanten sneller boekingen afronden. Vooral voor expediteurs en logistieke bedrijven, die dagelijks grote aantallen zendingen verwerken, kan dit een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren.

Naast Auto-Fill rolt Air France-KLM ook Auto Quote uit. Deze AI-functie genereert automatisch vrachtoffertes. In de luchtvrachtsector worden prijsaanvragen nog vaak handmatig verwerkt, wat afhankelijk van de complexiteit tijd kan kosten. Door het offerteproces te automatiseren wil het bedrijf klanten sneller inzicht geven in tarieven en beschikbare mogelijkheden. Dat kan vooral van waarde zijn in een markt waar prijzen en capaciteit voortdurend veranderen en snelheid een belangrijke rol speelt bij het binnenhalen van opdrachten.