KLM onthult naam eerste Airbus A350

Traditiegetrouw geeft KLM elk van haar vliegtuigen een toepasselijke bijnaam. Ook de nieuwe Airbus A350-vloot van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij doet mee. KLM maakte maandag de eerste naam bekend.

Terwijl de Airbus A330-vloot van KLM vernoemd is naar bekende pleinen overal ter wereld, en de A321neo-vloot naar verschillende vlindersoorten, worden de A350’s echt typisch Nederlands. KLM vernoemt al haar nieuwe Airbus A350’s naar bekende schilderijen van Nederlandse meesters, waaronder Rembrandt, Van Gogh en Vermeer. De naam van het eerste toestel is ook al bekend: de Nachtwacht.

De Airbus A350-900, registratie PH-ZNA, draagt Nederland’s bekendste kunstwerk op haar boeg in zowel het Nederlands als het Engels. De Nachtwacht werd in 1642 door Rembrandt van Rijn geschilderd en hangt tot op de dag van vandaag in het Rijksmuseum te Amsterdam. De airline koos deze naam vooral vanwege de internationale bekendheid van het kunstwerk.

KLM verwacht haar eerste Airbus A350-900 tegen het einde van de zomer in ontvangst te nemen. De machine bevindt zich momenteel nog in Toulouse, waar Airbus aan de laatste details werkt. Het toestel werd onlangs al in KLM-kleuren gespot en is bijna klaar voor gebruik. De eerste vlucht met het nieuwe toestel zal in de richting van Toronto, Canada, zijn. Ook Dar es Salaam, Tanzania, zal de machine al snel te zien krijgen.

©KLM

Domper

Hoewel de komst van een nieuw vliegtuig groot feest is, heeft de Nederlandse airline ook een flinke domper te verduren. De A350-900 van KLM kan tot 331 passagiers verwelkomen, waarvan 34 in World Business Class (WBC). Deze laten echter nog even op zich wachten, aangezien de OPERA-stoelen van STELIA Aerospace nog wachten op goedkeuring vanuit de autoriteiten.

Volgens KLM heeft dit te maken met een ‘gewijzigde interpretatie van wet- en regelgeving’ door de luchtvaartautoriteiten. Daardoor vliegen zowel de PH-ZNA als de PH-ZNB voorlopig zonder World Business Class en is er plaats voor slechts 297 passagiers in de eerste maanden van de nieuwe vliegtuigen. Uniek is het niet, onder meer Lufthansa ervoer grote problemen met de introductie van haar “Allegris”-business klasse.