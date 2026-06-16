Oekraïense F-16’s krijgen nieuwe upgrade voor oorlog met Rusland

Oekraïne bereidt zich voor om F-16-gevechtsvliegtuigen te bewapenen met Duitse IRIS-T-raketten. Volgens experts in Duitsland is dat een stap die de gevechtscapaciteit aanzienlijk kan versterken in de aanhoudende oorlog met Rusland.

De ontwikkeling werd bevestigd door topfunctionarissen van Diehl Defence tijdens de ILA Berlin Air Show. ‘De F-16’s zullen waarschijnlijk – dit is wat we momenteel aan het voorbereiden zijn – worden uitgerust met onze IRIS-T’, zei Diehl Defence Chief Programme Officer, Harald Bushek tegenover FlightGlobal.

IRIS-T moet F-16 versterken

Volgens Diehl Defence wordt gewerkt aan de integratie van deze nieuwe raketten. Momenteel maakt de Oekraïense luchtmacht vooral gebruik van AIM-9 Sidewinder-raketten. De IRIS-T is een infraroodgestuurde luchtraket die bekendstaat om zijn hoge wendbaarheid en precisie. Het systeem is al geïntegreerd op meerdere NAVO-platforms, zoals de Eurofighter Typhoon en de Saab Gripen. Met ongeveer 21 operationele F-16-toestellen in Oekraïense dienst kan de toevoeging van IRIS-T de flexibiliteit en overlevingskans van de vliegtuigen in luchtgevechten vergroten, vooral in een omgeving waar snelle onderschepping van vijandelijke drones en kruisraketten cruciaal is.

🇺🇦✈️ Ukrainian F-16 fighters are likely to be armed with German short-range air-to-air missiles IRIS-T, – FlightGlobal, citing Diehl Defence’s chief program officer.



🗣️"Ukrainian F-16s will most likely be equipped with our IRIS-Ts — that’s what we’re currently preparing for." pic.twitter.com/KolBjYHTQa— Beefeater (@Beefeater_Fella) June 15, 2026

Bewezen technologie

De IRIS-T is voor Oekraïne geen onbekend systeem. Sinds 2022 zet het land de grondgebonden varianten IRIS-T SLS en IRIS-T SLM in tegen Russische aanvallen. Deze systemen hebben volgens de fabrikant een zeer hoge effectiviteit tegen drones en kruisraketten. Die ervaring in de praktijk vormt een belangrijk voordeel bij de mogelijke uitbreiding naar lucht gelanceerde versies. Binnen het bredere verdedigingsnetwerk vormt IRIS-T inmiddels een kerncomponent van de luchtverdediging, waarbij de combinatie van mobiliteit en precisie steeds belangrijker wordt naarmate de dreiging evolueert.

Technische samenwerking

De integratie van IRIS-T op F-16 toestellen vereist aanpassingen aan software, wapensystemen en avionica, maar is technisch haalbaar omdat het systeem al op vergelijkbare westerse platforms draait. Met name toestellen die via Noorwegen zijn geleverd, spelen hierbij een rol, omdat deze eerder zijn aangepast om IRIS-T raketten te kunnen gebruiken ter vervanging van oudere Sidewinder varianten. Noorwegen heeft daarnaast toegezegd meerdere F-16’s aan Oekraïne te leveren, wat de logistieke en operationele integratie kan versnellen en standaardiseren binnen de vloot.