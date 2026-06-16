Schiphol verwelkomt ‘nieuwe’ airline

Voor het eerst in haar geschiedenis verbindt Vietnam Airlines Schiphol met haar hub in Hanoi, Vietnam. De Amsterdamse luchthaven verwelkomt de ‘nieuwe’ airline dinsdag op Hollandse bodem.

Na eerder al passagiersvluchten van het Zuid-Amerikaanse LATAM te ontvangen, mag Schiphol nu ook Vietnam Airlines welkom heten. De Vietnamese luchtvaartmaatschappij vertrok in de nacht van maandag op dinsdag tegen 04:00 uur naar Europa. In een vlucht van ongeveer twaalf uur brengt de airline ruim driehonderd passagiers van Hanoi naar Schiphol waar deze tegen 11:00 uur arriveert.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de Vietnamese maatschappij op Schiphol te vinden is. Ook de verbinding tussen Nederland en Vietnam is nieuw, ondanks het lidmaatschap van SkyTeam door zowel KLM als Vietnam Airlines. De Vietnamese airline voert de route in eerste instantie drie keer per week uit op dinsdag, donderdag en zaterdag.

Op deze vluchten zet de airline een Airbus A350-900 in. Vietnam Airlines beschikt over een relatief moderne vloot, bestaande uit Airbus A321’s, A321neo’s, A350’s en Boeing 787’s. Het netwerk van Vietnam Airlines focust zich voornamelijk op Azië en Oceanië, maar is in Europa verder te vinden in Kopenhagen, Frankfurt, Londen, Milaan, München en Parijs.

Frisse zomer

Schiphol gaat een zomer tegemoet met vele frisse gezichten. De airline verwelkomt dit zomerseizoen drie nieuwe luchtvaartmaatschappijen, waaronder Vietnam Airlines. Eerder vloog LATAM voor het eerst haar passagierstoestellen richting de Nederlandse luchthaven. Daarvoor moest het enkele van haar vrachtslots opgeven om de Boeing 787 Dreamliner op Schiphol te laten landen.

Ook Thai Airways is deze zomer weer op Schiphol te zien na een afwezigheid van bijna dertig jaar. De luchtvaartmaatschappij uit Thailand vloog voor het laatst in 1998 tussen Bangkok en Schiphol met Boeing 747’s en McDonnell Douglas MD-11’s. Tegenwoordig zet de Thaise airline de Airbus A350-900 in, net als Vietnam Airlines. De maatschappij zal voor het eerst te zien zijn op woensdag 1 juli.