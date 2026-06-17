Airbus A380 uit Midden-Oosten eindelijk weer in de lucht

De oorlog in Iran leidde tot een grote crisis bij Qatar Airways. Door de drone-aanvallen verdwenen de Airbus A380’s uit het vliegschema, inmiddels zijn de enorme superjumbo’s terug aan het werk.

Door de beschietingen en drone-aanvallen over en weer tussen Israël en de Verenigde Staten enerzijds, en Iran anderzijds, sloot het luchtruim van Qatar vrijwel volledig. Operaties werden dagenlang stilgelegd en passagiers gingen opzoek naar alternatieven om van Europa naar Azië te komen, en vice versa. Het zorgde voor een ongekende crisis bij Qatar Airways.

De maatschappij ondernam drastische maatregelen en besloot al haar Airbus A380’s aan de grond te zetten. In eerste instantie vloog een aantal machines naar het Spaanse Teruel, waar ze in de droge woestijn hun lot afwachtten. Later vloog Qatar Airways al haar vliegtuigen over naar Doha, waar de airline hen langdurig parkeerde.

Hoewel vertrek eigenlijk gepland stond op maandag 1 juni, stegen de eerste Airbus A380’s wederom de lucht in op dinsdag 16 juni. Een drietal toestellen, registraties A7-APG, -APH, en -API, vertrokken respectievelijk in de richting van Londen, Bangkok en Bangkok. De toestellen dingen voortaan weer als gewoon mee in het vluchtschema van Qatar Airways.

Vlootopbouw

Qatar Airways vloog voor de coronapandemie met een deelvloot van tien Airbus A380’s. Topman Akbar Al Baker was destijds al niet te spreken over de superjumbo en noemde het de ‘grootste fout ooit’. Na de pandemie keerden acht exemplaren terug, de twee oudste vliegtuigen met registraties A7-APA en -APB staan nog altijd aan de grond.

Momenteel heeft Qatar Airways drie toestellen opnieuw de lucht ingebracht. Ze behoren tot de jongste vier vliegtuigen in de deelvloot, waarvan alleen de A7-APJ nog aan de grond staat. Dit toestel is met slechts 8.5 jaar het jongste vliegtuig en werd in april 2018 afgeleverd. Het is nog onduidelijk welke plannen Qatar Airways heeft met haar resterende A380’s, en of deze nog zullen terugkeren. De verwachting is vooralsnog van wel.