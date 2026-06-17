Chaos op Europese vliegvelden: ‘Wachttijden van 2 tot 3 uur’

Dit voorjaar kwam de Europese Commissie met een nieuw systeem voor de grenscontrole op Europese luchthavens, maar het uitrollen ervan verloopt allesbehalve soepel. BARIN-voorman Marnix Fruitema luidt de noodklok.

Internationale reizigers die het Schengen-gebied binnenkomen krijgen niet langer een stempel, maar worden geregistreerd in een nieuwe Entry-Exit-System (EES). Daarmee krijgt de Europese Commissie meer grip op wie de Unie binnenkomt, wie zich waar bevindt en wanneer zij wederom vertrekken. De uitrol verloopt echter nog niet vlekkeloos.

Op verschillende Europese luchthavens staan lange rijen vol Amerikanen, Chinezen, Brazilianen en Britten. Elke niet-Europese passagier moet zich eenmalig biometrisch laten registreren middels een vingerscan en een portret. Door technische problemen en het tijdrovende element van de registratie, vormen zich overal lange rijen op verschillende Europese vliegvelden.

‘Schande!’

Voor BARIN-voorman Marnix Fruitema is de maat vol. Hij wijst op lange wachtrijen en gemiste vluchten in Europa. ‘Door aanhoudende IT-verstoringen lopen de wachttijden aan de grens op, tot soms wel 2 tot 3 uur, en missen in de afgelopen weekenden inmiddels ruim vijf keer zoveel reizigers hun aansluiting als in een reguliere periode. Schande!’

Met het oog op de zomervakantie roept Fruitema op duidelijke afspraken te maken in Brussel en het invoeren van honderd procent biometrische registratie per 6 september uit te stellen. Volgens hem moet de gefaseerde invoering pas ruimte krijgen zodra de IT-systemen en processen ‘betrouwbaar’ zijn. Als het aan de BARIN-voorman ligt, wordt de biometrische registratie zelfs tijdelijk stopgezet zodra de wachttijden ‘onacceptabel’ worden.

Nachtmerrie

Hoewel het nieuwe Europese systeem inmiddels al duizenden mensen die na afloop van hun visum te lang in de EU-zone bleven, eruit heeft weten te filteren, zorgde het ook voor een aantal horrorverhalen onder passagiers. Zo bleven 122 passagiers achter op de luchthaven van Milaan Linate door vertragingen bij het nieuwe EES-systeem. EasyJet bood later excuses aan voor de lange wachttijden en kwam met een vervangende vlucht voor de achtergebleven passagiers.