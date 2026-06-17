KLM A321neo voor het eerst koninklijk gevlogen

Behalve zijn dagelijkse taken als koning, voert Koning Willem-Alexander ook regelmatig vluchten uit voor KLM. Voorheen deed hij dat op de Boeing 737, nu stapt hij aan boord van KLM’s nieuwe Airbus-vliegtuigen.

Koning Airbus

De koning is een groot liefhebber van de luchtvaart en beschikt daarom ook over een vliegbrevet. Vaak vloog Koning Willem-Alexander zijn eigen regeringsvliegtuig onderweg naar staatsbezoeken in verre oorden. Ook KLM zag hem regelmatig aan boord stappen van haar Boeing 737’s waar hij soms als piloot in de cockpit opdook.

Maar KLM is momenteel bezig met het uitfaseren van haar Boeing 737-vloot. De vliegtuigen worden steeds ouder en kosten relatief steeds meer, zowel in absolute kosten rondom de kerosine, als in relatieve kosten van de geluidsoverlast die de oude machine met zich meebrengt. Daarom vervangt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij momenteel haar 737-vloot met Airbus A321neo’s.

Ook de koning gaat mee met de overstap. Daarom laat de koning zich omscholen. Op dinsdag 16 mei voltooide het Nederlandse staatshoofd zijn eerste vlucht op de nieuwe Airbus A321neo van KLM. Het zal een grote verandering blijken voor de koning, aangezien de cockpit van de Airbus er aanzienlijk anders uitziet dan die van de Boeing.

lmLaatste vlucht

Tweemaal maakte de koning een allerlaatste vlucht op de 737. Als eerst nam hij afscheid van de Boeings van KLM, waar hij op woensdag 11 maart zijn allerlaatste vlucht uitvoerde. In een korte reactie blikte hij terug op zijn jaren in de 737 en de bijzondere momenten die hij meemaakte. ‘Zo vlogen we voetbalsupporters van Feyenoord en AZ naar Praag voor de Europa League, kinderen naar Lapland om de kerstman te ontmoeten, maar ook vakantievluchten naar Ibiza en Málaga,’ aldus de vorst.

Zijn daadwerkelijk allerlaatste 737-vlucht vond pas plaats in mei, toen de koning zijn laatste vlucht op de PH-GOV maakte. Hij bestuurde het regeringsvliegtuig op en neer naar Venetië, maar vloog eerder al naar staatsbezoeken in onder meer Suriname.