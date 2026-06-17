KLM A330 vliegt weg: Wat staat deze machines te wachten?

Afgelopen maandag vloog de eerste A330-200 van KLM weg om nooit meer terug te keren. Waar ging deze machine naartoe, en wat staat deze interessante deelvloot nu te wachten?

In de hoogtijdagen vlogen er twaalf Airbus A330-200’s voor de blauwe luchtvaartmaatschappij. Zes daarvan vlogen slechts als dry leases en zijn in de tussentijd alweer teruggegeven aan hun respectievelijke eigenaren. Tot en met mei vlogen de resterende zes, die in bezit zijn van KLM, nog routes voor de Nederlandse airline naar bestemmingen in onder meer de Caraïben.

Op maandag 1 juni werd het oudste exemplaar, registratie PH-AOA met bijnaam de Dam, aan de grond gezet in Amsterdam. Topvrouw Marjan Rintel lichtte deze keuze toe op het jaarlijkse IATA-congres en vertelde dat de airline haar A330-200’s sneller dan verwacht uitfaseert naarmate de eerste Airbus A350-900’s bij de vloot komen. Daarbij versprak zij zich wel, want ze zei dat de eerste ‘al weg’ was.

Dat klopte nog niet. Dit toestel stond nog aan de grond op Schiphol en zegde maandag 15 juni pas officieel gedag. Rond 15:00 uur vertrok het toestel vanaf de Amsterdamse luchthaven richting het oosten. Na een vlucht van een klein anderhalf uur landde het toestel om 16:23 uur op het vliegveld van Bydgoszcz, Polen. Daar staat de bijna 21 jaar oude machine ontmanteling te wachten.

Onderdelendonor

Hoewel sommige oudere vliegtuigen nog doorvliegen, zal de PH-AOA als onderdelendonor dienen. Het Britse Executive Jet Support kocht het vliegtuig om hem te ontmantelen en zijn onderdelen door te verkopen op de lucratieve onderdelenmarkt. Met name naar de General Electric CF6-80E1-motoren is veel vraag. De A330-200/300’s hebben dezelfde motoren en kunnen daarom volop worden ingezet.

De resterende vliegtuigen met registraties PH-AOB tot -AOF zullen voorlopig nog blijven vliegen bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. KLM faseert deze exemplaren uit zodra er nieuwe A350’s in de vloot komen met registraties PH-ZNB tot -ZNF. Het is nog onduidelijk welk lot deze A330-exemplaren exact te wachten staat, maar zeer waarschijnlijk ontkomen ook zij niet aan de sloophamer.